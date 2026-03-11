Άνετη νίκη για τον ΝΟ Χανίων στο Ηράκλειο

Ο ΝΟ Χανίων κυριάρχησε πλήρως στην αναμέτρηση με τον ΟΦΘ στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου, επικρατώντας με 15-7 για την 3η αγωνιστική της Β΄ Φάσης της Waterpolo League.

Η ομάδα του Γιώργου Κατσουλάκη πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στον Όμιλο Β1, φτάνοντας τους 10 βαθμούς και ανεβαίνοντας στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, προσπερνώντας τον ΟΦΘ που έμεινε στους 9. Αντίθετα, το συγκρότημα του Μανώλη Γούναρη γνώρισε την τρίτη διαδοχική ήττα του σε αυτή τη φάση του πρωταθλήματος.

Οι Χανιώτες μπήκαν δυναμικά από τα πρώτα λεπτά και έθεσαν γρήγορα τις βάσεις της επικράτησης, προηγούμενοι με 4-0 στο ξεκίνημα. Μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου είχαν αυξήσει το προβάδισμά τους σε 9-3, ενώ στην τρίτη περίοδο η διαφορά έφτασε ακόμη και τα οκτώ τέρματα (13-5 και 14-6), πριν διαμορφωθεί το τελικό 15-7.

Στο επιθετικό κομμάτι υπήρξε μεγάλη συμμετοχή από πολλούς παίκτες, καθώς συνολικά δέκα αθλητές του ΝΟ Χανίων βρήκαν δίχτυα, με τον Μαζοκοπάκη να ξεχωρίζει σημειώνοντας τρία γκολ. Για τον ΟΦΘ, οι Βιτόροβιτς, Φουρναράκης και Ιωσήφ σκόραραν από δύο φορές ο καθένας.

Οκτάλεπτα: 4-1, 5-2, 3-1, 3-3

Τα στατιστικά του αγώνα, ΕΔΩ .