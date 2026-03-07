Στη Νέα Σμύρνη η τελική φάση του Conference Cup γυναικών

Στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης θα διεξαχθεί το διάστημα 26-29 Μαρτίου η τελική φάση του νεοσύστατου Conference Cup γυναικών στην υδατοσφαίριση...

Η European Aquatics επέλεξε να λάβει χώρα επί αθηναϊκού εδάφους και το φάιναλ έιτ της διοργάνωσης, καθώς στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο 27 Φεβρουαρίου-1 Μαρτίου οι αναμετρήσεις για τον Β΄ όμιλο της Β΄ προκριματικής φάσης του Conference Cup. Παράλληλα, η ομάδα υδατοσφαίρισης του Πανιωνίου είχε φιλοξενήσει στη Νέα Σμύρνη τον Νοέμβριο του 2025 τους αγώνες του Β΄ ομίλου για την Α΄ προκριματική φάση στο Conference Cup των ανδρών.



Στην τελική φάση του Conference Cup γυναικών μετέχουν δύο ελληνικές ομάδες, καθώς, εκτός από τον Πανιώνιο που είναι ο «οικοδεσπότης», στο φάιναλ έιτ έχουν προκριθεί και τα Χανιά. Οι «κυανέρυθρες» μετέχουν στον Α΄ όμιλο, στο πλαίσιο του οποίου θα αντιμετωπίσουν την ισπανική Τενερίφε Ετσεϊδε, την τουρκική Γαλατάσαραϊ και τη ρουμανική Ουνιρέα Αλμπα Ιουλία. Από την πλευρά τους, τα Χανιά βρίσκονται στον Β΄ όμιλο, όπου θα έχουν αντιπάλους την ιταλική Κοζέντσα, την ισπανική Σαντ Φελίου και την κροατική Μλάντοστ Ζάγκρεμπ.



Οι αναμετρήσεις των δύο ομίλων θα γίνουν το πρώτο διήμερο της τελικής φάσης (26-27/3). Οι πρώτες δύο ομάδες από κάθε όμιλο προκρίνονται στα ημιτελικά (28/3), απ' όπου θα προκύψει το ζευγάρι του τελικού (29/3). Προβλέπονται επίσης αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5-8.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ