Ο Πανιώνιος φιλοξενεί τον Α΄ όμιλο των προημιτελικών του Conference Cup

Στην Αθήνα θα διεξαχθούν και οι δύο όμιλοι της προημιτελικής φάσης του Conference Cup υδατοσφαίρισης ανδρών.

Μετά τον Απόλλωνα Σμύρνης, που είχε ήδη αναλάβει τη διοργάνωση ενός εκ των γκρουπ, και ο Πανιώνιος επιβεβαίωσε ότι θα φιλοξενήσει τον Α΄ όμιλο, με τους αγώνες να διεξάγονται από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου στη Νέα Σμύρνη.

Η ομάδα του Πανιωνίου θα αντιμετωπίσει τρεις δυνατούς αντιπάλους, την ιταλική Ποζίλιπο Νάπολι, την ουγγρική Χόνβεντ και την ισπανική Τενερίφε Ετσεϊδε. Οι δύο ομάδες που θα καταλάβουν τις πρώτες θέσεις στη βαθμολογία θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο final-4 της διοργάνωσης, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 2 και 3 Μαΐου.

Παράλληλα, οι αγώνες του Β΄ ομίλου θα πραγματοποιηθούν στο Σεράφειο κολυμβητήριο, με διοργανωτή τον Απόλλωνα Σμύρνης. Η ελληνική ομάδα θα τεθεί αντιμέτωπη με την κροατική Μόρναρ Σπλιτ, την ιταλική Ντε Άκερ και την ισπανική Ματαρό, διεκδικώντας μία από τις δύο θέσεις που οδηγούν στην τελική φάση της νέας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.