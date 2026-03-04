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Κυρίαρχος ο Πανιώνιος στη Νέα Σμύρνη απέναντι στον ΝΟ Πατρών

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Ο Πανιώνιος επικράτησε με άνεση του ΝΟ Πατρών με σκορ 19-8 στη Νέα Σμύρνη, στην αναμέτρηση που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής της Water Polo League Γυναικών.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης είχε τον έλεγχο του αγώνα σε όλη τη διάρκειά του και κατάφερε να φτάσει σε μια εύκολη επικράτηση.

Πρώτη σκόρερ για τον Πανιώνιο ήταν η Μαργαρίτα Μπιτσάκου με τέσσερα τέρματα, ενώ από τρία γκολ σημείωσαν η Μαργαρίτα Πλευρίτου και η Σοφία Λαμπροπούλου.

Με τη νίκη αυτή ο Πανιώνιος ανέβηκε στους 27 βαθμούς και βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας, ενώ ο ΝΟ Πατρών παρέμεινε στην 11η θέση με 6 βαθμούς.

Οκτάλεπτα: 3-2, 4-2, 5-2, 7-2

Τα στατιστικά του αγώνα, ΕΔΩ.

Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής: 

  • ΓΣ Ηλιούπολης – ΝΟ Ρεθύμνου 16-10
  • ΝΟ Χανίων – Ολυμπιακός 8-22
  • Εθνικός – ΠΑΟΚ 10-11
  • ΝΕ Πατρών – Άλιμος Betsson 11-18
  • ΑΝΟ Γλυφάδας – ΝΟ Βουλιαγμένης 5-14
  • Πανιώνιος – ΝΟ Πατρών 19-8

Βαθμολογία:

  1. Ολυμπιακός 48
  2. ΝΟ Βουλιαγμένης 42
  3. Εθνικός 33
  4. Άλιμος Betsson 31
  5. ΠΑΟΚ 30
  6. ΑΝΟ Γλυφάδας 28
  7. Πανιώνιος 27
  8. ΝΟ Χανίων 21
  9. ΝΕ Πατρών 9
  10. ΓΣ Ηλιούπολης 9
  11. ΝΟ Πατρών 6
  12. ΝΟ Ρεθύμνου 3
Κυρίαρχος ο Πανιώνιος στη Νέα Σμύρνη απέναντι στον ΝΟ Πατρών