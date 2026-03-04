Κυρίαρχος ο Πανιώνιος στη Νέα Σμύρνη απέναντι στον ΝΟ Πατρών

Ο Πανιώνιος επικράτησε με άνεση του ΝΟ Πατρών με σκορ 19-8 στη Νέα Σμύρνη, στην αναμέτρηση που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής της Water Polo League Γυναικών.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης είχε τον έλεγχο του αγώνα σε όλη τη διάρκειά του και κατάφερε να φτάσει σε μια εύκολη επικράτηση.

Πρώτη σκόρερ για τον Πανιώνιο ήταν η Μαργαρίτα Μπιτσάκου με τέσσερα τέρματα, ενώ από τρία γκολ σημείωσαν η Μαργαρίτα Πλευρίτου και η Σοφία Λαμπροπούλου.

Με τη νίκη αυτή ο Πανιώνιος ανέβηκε στους 27 βαθμούς και βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας, ενώ ο ΝΟ Πατρών παρέμεινε στην 11η θέση με 6 βαθμούς.

Οκτάλεπτα: 3-2, 4-2, 5-2, 7-2

Τα στατιστικά του αγώνα, ΕΔΩ.

Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής:

ΓΣ Ηλιούπολης – ΝΟ Ρεθύμνου 16-10

ΝΟ Χανίων – Ολυμπιακός 8-22

Εθνικός – ΠΑΟΚ 10-11

ΝΕ Πατρών – Άλιμος Betsson 11-18

ΑΝΟ Γλυφάδας – ΝΟ Βουλιαγμένης 5-14

Πανιώνιος – ΝΟ Πατρών 19-8

Βαθμολογία: