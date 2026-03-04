Κυρίαρχος ο Πανιώνιος στη Νέα Σμύρνη απέναντι στον ΝΟ Πατρών

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης είχε τον έλεγχο του αγώνα σε όλη τη διάρκειά του και κατάφερε να φτάσει σε μια εύκολη επικράτηση.
Πρώτη σκόρερ για τον Πανιώνιο ήταν η Μαργαρίτα Μπιτσάκου με τέσσερα τέρματα, ενώ από τρία γκολ σημείωσαν η Μαργαρίτα Πλευρίτου και η Σοφία Λαμπροπούλου.
Με τη νίκη αυτή ο Πανιώνιος ανέβηκε στους 27 βαθμούς και βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας, ενώ ο ΝΟ Πατρών παρέμεινε στην 11η θέση με 6 βαθμούς.
Οκτάλεπτα: 3-2, 4-2, 5-2, 7-2
Τα στατιστικά του αγώνα, ΕΔΩ.
Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής:
- ΓΣ Ηλιούπολης – ΝΟ Ρεθύμνου 16-10
- ΝΟ Χανίων – Ολυμπιακός 8-22
- Εθνικός – ΠΑΟΚ 10-11
- ΝΕ Πατρών – Άλιμος Betsson 11-18
- ΑΝΟ Γλυφάδας – ΝΟ Βουλιαγμένης 5-14
- Πανιώνιος – ΝΟ Πατρών 19-8
Βαθμολογία:
- Ολυμπιακός 48
- ΝΟ Βουλιαγμένης 42
- Εθνικός 33
- Άλιμος Betsson 31
- ΠΑΟΚ 30
- ΑΝΟ Γλυφάδας 28
- Πανιώνιος 27
- ΝΟ Χανίων 21
- ΝΕ Πατρών 9
- ΓΣ Ηλιούπολης 9
- ΝΟ Πατρών 6
- ΝΟ Ρεθύμνου 3