Εύκολο απόγευμα για τον Ολυμπιακό στη Γλυφάδα

Οι «ερυθρόλευκες» επέβαλαν από την αρχή τον ρυθμό τους και «καθάρισαν» ουσιαστικά την υπόθεση της νίκης από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.
Η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 7-0 στο πρώτο οκτάλεπτο, ενώ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου η διαφορά είχε ήδη φτάσει στο 13-3.
Στο δεύτερο μισό του αγώνα ο προπονητής του Ολυμπιακού προχώρησε σε αλλαγές και δοκιμές, με τις Πειραιώτισσες να διατηρούν τον πλήρη έλεγχο μέχρι το τελικό 22-8.
Με τη νίκη αυτή ο Ολυμπιακός συνεχίζει αήττητος την πορεία του στο φετινό πρωτάθλημα, φτάνοντας τους 48 βαθμούς και παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας. Από την άλλη πλευρά, ο ΝΟ Χανίων παρέμεινε στην 8η θέση της κατάταξης με 21 βαθμούς.
Οκτάλεπτα: 0-7, 3-6, 4-4, 1-5
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Βούλγαρη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 2, Στρατηδάκη 2, Πατεράκη, Πάτερου 3, Φράγκου, Νιαρχάκου 1, Πασβάντη, Ιγνατίου.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισουρα, Κουρέτα 4, Σάντα 3, Τριχά 4, Άντριους 3, Σιούτη 2, Μπίκου, Νίνου 3, Πλευρίτου 2, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη, Κωνσταντοπούλου, Διρχαλίδου, Λαναρά.