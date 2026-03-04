Εύκολο απόγευμα για τον Ολυμπιακό στη Γλυφάδα

Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερη αντίσταση, ο Ολυμπιακός επικράτησε του ΝΟ Χανίων με 22-8 στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Waterpolo League Γυναικών.

Οι «ερυθρόλευκες» επέβαλαν από την αρχή τον ρυθμό τους και «καθάρισαν» ουσιαστικά την υπόθεση της νίκης από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

Η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 7-0 στο πρώτο οκτάλεπτο, ενώ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου η διαφορά είχε ήδη φτάσει στο 13-3.

Στο δεύτερο μισό του αγώνα ο προπονητής του Ολυμπιακού προχώρησε σε αλλαγές και δοκιμές, με τις Πειραιώτισσες να διατηρούν τον πλήρη έλεγχο μέχρι το τελικό 22-8.

Με τη νίκη αυτή ο Ολυμπιακός συνεχίζει αήττητος την πορεία του στο φετινό πρωτάθλημα, φτάνοντας τους 48 βαθμούς και παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας. Από την άλλη πλευρά, ο ΝΟ Χανίων παρέμεινε στην 8η θέση της κατάταξης με 21 βαθμούς.

Οκτάλεπτα: 0-7, 3-6, 4-4, 1-5

ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Βούλγαρη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 2, Στρατηδάκη 2, Πατεράκη, Πάτερου 3, Φράγκου, Νιαρχάκου 1, Πασβάντη, Ιγνατίου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισουρα, Κουρέτα 4, Σάντα 3, Τριχά 4, Άντριους 3, Σιούτη 2, Μπίκου, Νίνου 3, Πλευρίτου 2, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη, Κωνσταντοπούλου, Διρχαλίδου, Λαναρά.