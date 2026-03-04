Ο Απόλλων Σμύρνης θα φιλοξενήσει τον προημιτελικό όμιλο του Conference Cup στο Σεράφειο

Ο Απόλλων Σμύρνης θα φιλοξενήσει στο Σεράφειο κολυμβητήριο τον Β΄ όμιλο της προημιτελικής φάσης του Conference Cup στην υδατοσφαίριση ανδρών, το τριήμερο 20 έως 22 Μαρτίου, διεκδικώντας μπροστά στο κοινό του μία από τις δύο θέσεις που οδηγούν στο Final-4 της διοργάνωσης.

Η «αμφίβια ταξιαρχία» θα αντιμετωπίσει στον όμιλο τρεις ισχυρούς αντιπάλους από την Ευρώπη και συγκεκριμένα τη Μόρναρ Σπλιτ από την Κροατία, τη Ματαρό από την Ισπανία και τη Ντε Άκερ Μπολόνια από την Ιταλία. Οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας θα εξασφαλίσουν την πρόκριση για την τελική φάση, η οποία θα διεξαχθεί στις 2 και 3 Μαΐου.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία εμπιστεύθηκε στον Απόλλωνα τη διοργάνωση του ομίλου, έπειτα και από την επιτυχημένη διεξαγωγή του προκριματικού ομίλου του Euro Cup στο ίδιο κολυμβητήριο τον περασμένο Οκτώβριο.

Το Σεράφειο αναμένεται να φιλοξενήσει ακόμη ένα ευρωπαϊκό τριήμερο υψηλού επιπέδου, με τους ανθρώπους της ομάδας να προσδοκούν δυναμική παρουσία φιλάθλων, όπως είχε συμβεί και το 2023, όταν ο σύλλογος πραγματοποίησε την ιστορική πορεία που κατέληξε στην κατάκτηση του LEN Challenger Cup.

Στην προημιτελική φάση του Conference Cup συμμετέχει και ο Πανιώνιος, ο οποίος θα αγωνιστεί στον Α΄ όμιλο μαζί με την Ποζίλιπο Νάπολι από την Ιταλία, τη Χόνβεντ από την Ουγγαρία και την Τενερίφε Ετσεϊδε από την Ισπανία.

Η φετινή σεζόν αποτελεί την έβδομη συνεχόμενη ευρωπαϊκή παρουσία του Απόλλωνα Σμύρνης, ενώ είναι η δεύτερη φορά που ο σύλλογος αναλαμβάνει τη φιλοξενία ευρωπαϊκού ομίλου στο Σεράφειο. Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.