Επιβλητικός Παναθηναϊκός στο Ποσειδώνιο

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 15-13 στην έδρα του ΠΑΟΚ, για την 2η αγωνιστική της Β' της Water Polo League.

Συνεχίζει αήττητος στην Water Polo League ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» νίκησαν 15-13 εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ και πλέον στρέφονται στην ρεβάνς απέναντι στην Γιατράν, για τους «16» του Eurocup.

Με αυτή τη νίκη το «τριφύλλι» έκανε το 16/16 και έφτασε στους 48 βαθμούς.

Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη ήθελε... να καθαρίσει από νωρίς το παιχνίδι και το κατάφερε. Στο πρώτο οκτάλεπτο πήρε γρήγορα προβάδισμα 2 τερμάτων (4-2) με την πρώτη περίοδο να λήγει στο 5-3.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο οι φιλοξενούμενοι πάτησαν το γκάζι, ανεβάζοντας την διαφορά μέχρι και στα 5 γκολ (3-8). Ύστερα οι «πράσινοι» έκαναν διαχείριση του σκορ, ο ΠΑΟΚ μείωσε στα δύο γκολ, με το 13-15 να είναι το τελικό σκορ του αγώνα.

Τα οκτάλεπτα: 3-5, 2-4, 5-4, 3-2

ΠΑΟΚ (Θοδωρής Χατζηθεοδώρου): Βεκρής, Μπέκο 1, Μανθογιάννης, Ράπτης, Λεωνιδάκης, Κεχαλάρης 4, Τσολακούδης 4, Χονδροκούκης 1, Ντέλιτς 1, Μπιτσάκος 1, Γραμματικός, Ανδρικόπουλος, Σιορδίλης, Καραλής 1, Μαρινάγης.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Μάζης): Βέινμπερκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 3, Παπανικολάου 3, Γκιουβέτσης 2, Αλβέρτης, Κουρούβανης 2, Νικολαϊδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 3, Κοπελιάδης 1, Μπανίσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.