«Λύγισε» στην πρεμιέρα των προημιτελικών ο Ολυμπιακός - Νίκη με 12-10 για τη Νόβι Μπέογκραντ

Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν από νωρίς να κυνηγούν στο σκορ, αφού οι Σέρβοι εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους και πήραν προβάδισμα από το πρώτο οκτάλεπτο.
Η διαφορά έμεινε και στο ημίχρονο, με την ελληνική ομάδα να προσπαθεί να μείνει κοντά στο σκορ αλλά χωρίς να μπορεί να το καταφέρει έως εκείνη την στιγμή.
Η αντίδραση ήρθε στο τρίτο οκτάλεπτο, όπου ο Ολυμπιακός ανέβασε ρυθμό και έβγαλε ένταση στην άμυνα, μειώνοντας τη διαφορά και βάζοντας πίεση στους γηπεδούχους.
Όμως, στο τελευταίο μέρος του αγώνα η Νόβι Μπέογκραντ βρήκε τις λύσεις στις κρίσιμες επιθέσεις και διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τελικό 12-10.
Ο Ζάλανκι πέτυχε 6 γκολ για τον Ολυμπιακό, ωστόσο δεν ήταν αρκετά ώστε να δώσουν ένα θετικό αποτέλεσμα στην ομάδα του.
Τα οκτάλεπτα: 4-2, 3-2, 1-4, 4-2.
Νόβι Μπέογκραντ (Ζόραν Μιγιαλκόφσκι): Γκλούσατς, Πγιέβαντσιτς, Ουκρόπινα 2, Γκλάντοβιτς 1, Τσουκ, Γιάνκοβιτς, Τρτόβιτς, Ντιμιτρίγιεβιτς 1, Πέρκοβιτς 1, Μαρτίνοβιτς 3, Λούκιτς 4, Πγιέσιβατς, Γκαβρίλοβιτς, Μιλόγιεβιτς.
Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ, Γκίλλας, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 6, Δήμου, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1.