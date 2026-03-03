«Λύγισε» στην πρεμιέρα των προημιτελικών ο Ολυμπιακός - Νίκη με 12-10 για τη Νόβι Μπέογκραντ

Με το αριστερό ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στους προημιτελικούς του LEN Champions League ο Ολυμπιακός, αφού ηττήθηκε με 12-10 από τη Νόβι Μπέογκραντ στο Βελιγράδι, στην πρεμιέρα της φάσης των «8».

Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν από νωρίς να κυνηγούν στο σκορ, αφού οι Σέρβοι εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους και πήραν προβάδισμα από το πρώτο οκτάλεπτο.

Η διαφορά έμεινε και στο ημίχρονο, με την ελληνική ομάδα να προσπαθεί να μείνει κοντά στο σκορ αλλά χωρίς να μπορεί να το καταφέρει έως εκείνη την στιγμή.

Η αντίδραση ήρθε στο τρίτο οκτάλεπτο, όπου ο Ολυμπιακός ανέβασε ρυθμό και έβγαλε ένταση στην άμυνα, μειώνοντας τη διαφορά και βάζοντας πίεση στους γηπεδούχους.

Όμως, στο τελευταίο μέρος του αγώνα η Νόβι Μπέογκραντ βρήκε τις λύσεις στις κρίσιμες επιθέσεις και διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τελικό 12-10.

Ο Ζάλανκι πέτυχε 6 γκολ για τον Ολυμπιακό, ωστόσο δεν ήταν αρκετά ώστε να δώσουν ένα θετικό αποτέλεσμα στην ομάδα του.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 3-2, 1-4, 4-2.

Νόβι Μπέογκραντ (Ζόραν Μιγιαλκόφσκι): Γκλούσατς, Πγιέβαντσιτς, Ουκρόπινα 2, Γκλάντοβιτς 1, Τσουκ, Γιάνκοβιτς, Τρτόβιτς, Ντιμιτρίγιεβιτς 1, Πέρκοβιτς 1, Μαρτίνοβιτς 3, Λούκιτς 4, Πγιέσιβατς, Γκαβρίλοβιτς, Μιλόγιεβιτς.

Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ, Γκίλλας, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 6, Δήμου, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1.