Στο Βελιγράδι ο Ολυμπιακός, στη «μάχη» των «8» του Champions League

Μετά την κατάκτηση του 27ου Κυπέλλου Ελλάδας της ιστορίας της, με τη νίκη (12-13) επί του Παναθηναϊκού στην Βάρη, στον τελικό του Stoiximan Final-4, η ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού επιστρέφει στο ευρωπαϊκό της ταξίδι και ρίχνεται στη «μάχη» των «8» του Champions League.

Σήμερα (3/3) το βράδυ, στις 21:30 (EPT Sports 2), οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την Νόβι Μπέογκραντ στο Βελιγράδι, για το ματς της 1ης αγωνιστικής της προημιτελικής φάσης του Champions League, με μοναδικό στόχο το «διπλό» και το πρώτο τρίποντο στον όμιλο.

«Σημαντικό ματς, θα δώσουμε τα πάντα»

O Ελβις Φάτοβιτς σημείωσε: «Είναι ένα σημαντικό ματς, είναι το ξεκίνημα μιας… νέας διοργάνωσης. Ξέρουμε, ότι αντιμετωπίζουμε μία από τις κορυφαίες ομάδες. Τα έχουν όλα, είναι γρήγοροι και δυνατοί σωματικά, μια νεανική ομάδα. Είναι πολύ ισχυροί στα δύο μέτρα, με κάποιους πολύ έμπειρους παίκτες, ειδικά στη θέση του φουνταριστού, όπως ο Τσουκ. Διαθέτουν επίσης μια δυνατή και επιθετική άμυνα. Γνωρίζουμε όλα αυτά τα στοιχεία, είμαστε προετοιμασμένοι. Προερχόμαστε από τον τελικό του Κυπέλλου. Θα δώσουμε τα πάντα σε αυτό το παιχνίδι. Είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι και ελπίζουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Ο διεθνής Κώστας Κάκαρης είπε από την πλευρά του: «Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ματς για εμάς. Είναι το πρώτο παιχνίδι σε αυτή τη φάση και θέλουμε να ξεκινήσουμε με το δεξί, ώστε να βάλουμε τις βάσεις για την πρόκριση στο Final-4. Προερχόμαστε από την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Παρότι δεν κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, πετύχαμε τον στόχο μας. Τώρα, πρέπει να το αφήσουμε πίσω μας να συνεχίσουμε τη δουλειά, για να μπορέσουμε να πετύχουμε και τους υπόλοιπους στόχους μας, σε Ελλάδα και Ευρώπη».