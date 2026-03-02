Η κλήρωση της τελικής φάσης του Conference Cup γυναικών για Πανιώνιο και Χανιά

Με τη συμμετοχή του Πανιωνίου και του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, θα διεξαχθεί από 26 έως 29 Μαρτίου η τελική φάση του νεοσύστατου Conference Cup γυναικών στην υδατοσφαίριση.

Οι «κυανέρυθρες» στάθηκαν -φαινομενικά τουλάχιστον- πιο τυχερές στην κλήρωση, που έγινε σήμερα (2/3) στο Ζάγκρεμπ, καθώς «έπεσαν» στον Α΄ όμιλο μαζί με την ισπανική Τενερίφε Ετσεϊδε, την τουρκική Γαλατάσαραϊ και τη ρουμανική Ουνιρέα Αλμπα Ιουλία. Πιο δύσκολο έργο θα έχουν στον Β΄ όμιλο τα Χανιά, με αντιπάλους την ιταλική Κοζέντσα, την ισπανική Σαντ Φελίου και την κροατική Μλάντοστ Ζάγκρεμπ.

Οι αναμετρήσεις των δύο ομίλων θα γίνουν το πρώτο διήμερο της τελικής φάσης (26-27/3) και οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο θα περάσουν στα ημιτελικά (28/3), απ' όπου θα προκύψει το ζευγάρι του τελικού (29/3). Προβλέπονται επίσης αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5-8.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ