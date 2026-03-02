Ιστορική πρόκριση για τον ΝΟ Χανίων στους «8» του Conference Cup

Μια σπουδαία σελίδα στην ιστορία του έγραψε ο ΝΟ Χανίων, καθώς επικράτησε της Μπόχουμ με 17-11 στη Γερμανία και εξασφάλισε για πρώτη φορά την παρουσία του στα προημιτελικά του Conference Cup γυναικών.

Η κρητική ομάδα χρειαζόταν νίκη με διαφορά τεσσάρων τερμάτων για να πάρει την πρόκριση και όχι μόνο τα κατάφερε, αλλά κάλυψε τη διαφορά με εμφατικό τρόπο, επικρατώντας με έξι γκολ.

Οι παίκτριες των Λειψάκη και Μορφέση μπήκαν αποφασισμένες από την αρχή της αναμέτρησης, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους ήδη από το πρώτο οκτάλεπτο, στο οποίο προηγήθηκαν με 4-2. Η διαφορά αυξήθηκε πριν την ανάπαυλα, με τα Χανιά να φτάνουν στο 9-4 και να βάζουν ισχυρές βάσεις πρόκρισης.

Παρά την προσπάθεια αντίδρασης της γερμανικής ομάδας στο τρίτο οκτάλεπτο, ο ΝΟ Χανίων διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα, διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά του και «σφράγισε» τη νίκη στην τελευταία περίοδο, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική εμφάνιση.

Κορυφαία σκόρερ για την ομάδα της Κρήτης ήταν η Ελένη Πάτερου με τέσσερα τέρματα, ενώ σημαντική συμβολή είχαν επίσης οι Κώτσια, Φράγκου και Νιαρχάκου, που σημείωσαν από τρία γκολ η καθεμία, με τη Στρατηδάκη να προσφέρει πολύτιμες λύσεις σε άμυνα και επίθεση.

Η αναμέτρηση αποτέλεσε το τρίτο και καθοριστικό παιχνίδι του Γ΄ Ομίλου της Β’ προκριματικής φάσης, που διεξήχθη στο Νόβι Σαντ. Παρότι αυτή ήταν η πρώτη νίκη του ΝΟ Χανίων στη συγκεκριμένη φάση, η ελληνική ομάδα κατέλαβε τη δεύτερη προνομιούχο θέση, υπερέχοντας στην ισοβαθμία απέναντι τόσο στη διοργανώτρια Βοϊβοντίνα όσο και στη Μπόχουμ, οι οποίες ολοκλήρωσαν τη φάση με τρεις βαθμούς.

Με την επιτυχία αυτή, ο ΝΟ Χανίων γίνεται η δεύτερη ελληνική ομάδα μετά τον Πανιώνιο που θα συμμετάσχει στην κλήρωση της Δευτέρας (2/3, 11:00) για τα προημιτελικά του Conference Cup.

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 2-5, 4-3, 3-5

ΜΠΟΧΟΥΜ (Βαγγέλης Χαραχλές): Χάινμπιχνερ, Χούσελμαν, Τζόνσον 2, Χμίλ 6, Ντιμανστάιν, Κουμακάιεβα, Πετάση 2, Φράι, Καλεαγκάσι 1, Ντούμπνα, Στούβε, Μπανκς

ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ (Σεμπάστιαν Λειψάκης / Γιώργος Μορφέσης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου 1, Ντάσιου 1, Στρατηδάκη 2, Κώτσια 3, Πάτερου 4, Φράγκου 3, Νιαρχάκου 3, Πασβάντη, Ιγνατίου.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Γ΄ΟΜΙΛΟΣ)