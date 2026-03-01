Κυριάρχησε επί του Ρεθύμνου η Ηλιούπολη

Οι γηπεδούχες μπήκαν με ενέργεια από τα πρώτα λεπτά και απέκτησαν γρήγορα σημαντικό προβάδισμα (6-1, 7-2), βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη. Η ομάδα του Ρεθύμνου αντέδρασε πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου μισού και μείωσε σε 7-5 στο ημίχρονο, δείχνοντας διάθεση να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα.
Στο τρίτο οκτάλεπτο οι φιλοξενούμενες παρέμειναν κοντά στο σκορ (8-6, 9-7), ωστόσο στην τελευταία περίοδο η Ηλιούπολη ανέβασε ρυθμό και με επιμέρους σκορ 5-2 «καθάρισε» οριστικά την υπόθεση νίκη, φτάνοντας άνετα στο τελικό 16-10.
Πρώτες σκόρερ για τις νικήτριες ήταν οι Μαυρωτά, Γκίλλα και Κακλή με τρία γκολ η καθεμία, ενώ από την πλευρά του ΝΟ Ρεθύμνου δύο τέρματα σημείωσαν οι Πίτερς και Λογοθέτη.
Οκτάλεπτα: 4-1, 3-4, 4-3, 5-2
Τα στατιστικά του αγώνα, ΕΔΩ.
Η αγωνιστική συνεχίζεται και ολοκληρώνεται την προσεχή Τετάρτη 4/3:
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WATER POLO LEAGUE WOMEN
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16η
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ΓΛΥΦΑΔΑΣ
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ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
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17:00
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WATER POLO LEAGUE WOMEN
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16η
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ΠΕΙΡΑΙΑ
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ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - ΠΑΟΚ DOMUS ERGO
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19:30
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WATER POLO LEAGUE WOMEN
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16η
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ΠΕΠΑΝΟΣ
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ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ BETSSON
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19:30
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WATER POLO LEAGUE WOMEN
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16η
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ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
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ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ
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20:30
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WATER POLO LEAGUE WOMEN
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16η
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ΓΛΥΦΑΔΑΣ
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ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ iRepair - ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
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21:30