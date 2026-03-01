Κυριάρχησε επί του Ρεθύμνου η Ηλιούπολη

Ο ΓΣ Ηλιούπολης επιβλήθηκε του ΝΟ Ρεθύμνου με 16-10, στο παιχνίδι που σηματοδότησε την έναρξη της 16ης αγωνιστικής στη Water Polo League Γυναικών.

Οι γηπεδούχες μπήκαν με ενέργεια από τα πρώτα λεπτά και απέκτησαν γρήγορα σημαντικό προβάδισμα (6-1, 7-2), βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη. Η ομάδα του Ρεθύμνου αντέδρασε πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου μισού και μείωσε σε 7-5 στο ημίχρονο, δείχνοντας διάθεση να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα.

Στο τρίτο οκτάλεπτο οι φιλοξενούμενες παρέμειναν κοντά στο σκορ (8-6, 9-7), ωστόσο στην τελευταία περίοδο η Ηλιούπολη ανέβασε ρυθμό και με επιμέρους σκορ 5-2 «καθάρισε» οριστικά την υπόθεση νίκη, φτάνοντας άνετα στο τελικό 16-10.

Πρώτες σκόρερ για τις νικήτριες ήταν οι Μαυρωτά, Γκίλλα και Κακλή με τρία γκολ η καθεμία, ενώ από την πλευρά του ΝΟ Ρεθύμνου δύο τέρματα σημείωσαν οι Πίτερς και Λογοθέτη.

Οκτάλεπτα: 4-1, 3-4, 4-3, 5-2

Τα στατιστικά του αγώνα, ΕΔΩ.

Η αγωνιστική συνεχίζεται και ολοκληρώνεται την προσεχή Τετάρτη 4/3: