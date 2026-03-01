Γ… ο Γεννηδουνιάς, Γ… ο Μπαρτζώκας, αυνανίζεται ο Φουρνιέ: Όλοι στον ίδιο σύλλογο, μάλλον θα έτυχε…

Σημεία αναφοράς στον αθλητισμό γίνονται οι αθλητές πρότυπα σε κάθε επίπεδο και όχι εκείνοι που παράγουν τοξικότητα για να τους χειροκροτούν οι «θολωμένοι» από τις αντιπαλότητες και τις έχθρες.

Ο Ντίνος Γεννηδουνιάς είναι αρχηγός της Εθνικής ομάδας πόλο. Ενός αθλήματος που οι Έλληνες το γουστάρουν, το παραδέχονται, δεν κοιτούν χρώματα. Ο παίκτης του Ολυμπιακού αγωνιστικά έκρινε έναν τελικό Κυπέλλου. Ως εκεί άψογα. Θα του έβγαζαν και το καπέλο με σεβασμό για την δεδομένη ικανότητά του.

Δυστυχώς όμως, τον παρέσυρε κι αυτόν η απαίτηση του σωματείου στο οποίο αγωνίζεται. Η αποδοχή ενός μοτίβου συμπεριφοράς, απ’ αυτές που δεν συναντάς εύκολα σε άλλα σωματεία. Η ατμόσφαιρα κάθε σωματείου «γεννά» συμπεριφορές.

Είδαμε λοιπόν αυτό που δεν θέλαμε να δούμε από έναν πολίστα τέτοιου επιπέδου. Σε ένα άθλημα όπως αυτό. Εκεί όπου το σπορ υπερισχύει του οπαδισμού. Με τον Γεννηδουνιά να επαναφέρει τους πάντες σε μια σκληρή πραγματικότητα. Αυτή που πρεσβεύει ο Ολυμπιακός και οι απαιτήσεις που έχει το σωματείο.

Τέτοιες συμπεριφορές έχουν υπάρξει σκόρπια και σε άλλα κλαμπ. Αμέσως όμως αντιλαμβάνονται οι πάντες, πως δεν… πουλάει κάτι τέτοιο. Η «καφρίλα» δεν δίνει πόντους πουθενά αλλού, τουλάχιστον στο επίπεδο που συμβαίνει στον Ολυμπιακό.

Διαχρονικές αυτές οι συμπεριφορές και τις συναντάμε σε όλα τα σπορ. Ο Ρέτσος όπου σπρωξίματα και ψευτοτσαμπουκάδες, είναι ο πρώτος που θα δει κανείς. Ο Ροντινέι μπλέκει σε τέτοιες καταστάσεις ολοένα και περισσότερο. Και μόλις κάποιος αντιδράσει, τίθεται σε εφαρμογή η γνωστή τακτική του κατηγορούμε την αντίδραση και ξεπλένουμε τη δράση.

Στο μπάσκετ ο Φουρνιέ έκανε την ντροπιαστική – για τον ίδιο – χειρονομία σε ντέρμπι αιωνίων. Ο Μπαρτζώκας ανέβηκε σε κάγκελα για να φωνάζει κάτι παρόμοιο με τον Γεννηδουνιά. Ίσως ο πολίστας του Ολυμπιακού να παραδειγματίστηκε απ’ την αποθέωση και την απήχηση αυτής της συμπεριφοράς.

Στις υπόλοιπες ομάδες γιατί δεν συμβαίνει το ίδιο; Η εξήγηση είναι απλή. Δεν έχει απήχηση. Δεν γίνεται ήρωας κανείς με προβληματικές αντιδράσεις, ξένες προς το ευ αγωνίζεσθαι. Ξένες προς το ίδιο το ήθος του αθλητισμού.

Ο Κωνσταντέλιας στο δικό του άθλημα είναι κορυφαίος. Ποτέ δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να κάνει κάτι ανάλογο όπως ο Φουρνιέ ή ο Γεννηδουνιάς. Επίσης κορυφαίοι αθλητές στα δικά τους σπορ. Ο ποδοφαιριστής του ΠΑΟΚ λατρεύεται σε κάθε γήπεδο. Αναγνωρίζεται παντού.

Ο Ανδρέας Τετέι το ίδιο. Γιατί στέλνει διαφορετικά μηνύματα ζωής και όχι αυτά της τοξικότητας, του ψευτοτσαμπουκά, των ύβρεων και του φθηνού οπαδισμού.

Στο μπάσκετ βγάζουν όλοι το καπέλο στον Χουάντσο. Στάθηκε μέσα στο ΣΕΦ σε απονομή του Ολυμπιακού. Λέει τα καλύτερα για τους πάντες, συμπεριφέρεται σε όλους το ίδιο και ποτέ επιθετικά ή αντιαθλητικά. Το ακριβώς αντίθετο.

Ο Ισπανός είναι το πρότυπο συμπεριφοράς στον Παναθηναϊκό. Κανείς δεν έκανε ήρωα τον Ναν για το σκληρό φάουλ στον Φουρνιέ την περασμένη σεζόν. Ούτε φορέθηκε σε μπλούζες επιβράβευσης. Ούτε βγήκαν ανακοινώσεις ΚΑΕ για να τον στηρίξουν. Ούτε έγινε σύνθημα στα χείλη του κόσμου αποκλειστικά για αυτή του την κίνηση.

Ο Σλούκας ισοπέδωσε όλο τον μηχανισμό του Ολυμπιακού ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ και δεν βγήκε να πει ότι τους γ…

Σε αυτό το επίπεδο αρκεί να το κάνεις στο γήπεδο όπως απέδειξε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Τα φθηνά οπαδικά λόγια που απευθύνονταν στην εξέδρα που κάθονταν 150 παιδάκια των Ακαδημιών πόλο του Παναθηναϊκού είναι συμπεριφορές που όφειλαν σήμερα να έχουν καταδικαστεί από την ΚΟΕ, τον προπονητή της Εθνικής και τον πρόεδρο Γιαννόπουλο. Άφαντοι όλοι. Η ΔΕΑΒ; Η Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητας;

Βέβαια αν κάποιος αντιδρούσε από την εξέδρα στον κάθε Φουρνιέ που κάνει τέτοιες χειρονομίες σε δημόσια θέα, τον κάθε Μπαρτζώκα που καβαλάει κάγκελα βρίζοντας κυρίες ή οπαδούς, θα συζητούσαμε τώρα αλλιώς. Ευτυχώς όμως όλοι στάθηκαν στο ύψος τους. Στο ύψος που δεν στάθηκε ο ΑΡΧΗΓΟΣ της εθνικής όλων των Ελλήνων.

Ο κάθε Γεννηδουνιάς, ίσως και άθελά του, αυτό το φθηνό οπαδιλίκι το βγάζει επειδή το ζητά ουσιαστικά το σωματείο στο οποίο αγωνίζεται. Για το επόμενο διάστημα, θα τον αποθεώνουν. Στις ομαδικές με τους φίλους του, του στέλνουν «τι τους έκανες παικταρά μου». Οι οπαδοί θα του φωνάζουν «Ντίνο ψυχάρα Ολυμπιακάρα». Αν αυτό ήθελε, το πέτυχε.

Θα αναφέρουν το όνομά του περισσότερο από ποτέ στο παρελθόν. Θα αισθανθεί όμορφα και αυτόματα η αντίληψη που θα περάσει σε όλο το κλαμπ, είναι πως αυτό είναι το σωστό.

Μόλις παρέλθει το διάστημα αποθέωσης όμως, θα μείνει το στίγμα για ΠΑΝΤΑ στο σύνολο του φίλαθλου κόσμου. Αυτοί που θα βλέπουν έναν παικταρά της Εθνικής, να έχει βάλει τον οπαδισμό πάνω απ’ όλα. Εκεί δεν θα υπάρξει κανένα μπράβο.

Ούτε υπεράσπιση απ’ όσους τώρα «έπνιξαν» την ανήθικη φράση ενός σπουδαίου αθλητή. Που είναι κρίμα πως «μίκρυνε» ως παίκτης, για να «μεγαλώσει» ως οπαδός. Μια μέρα μετά, η έλλειψη μεταμέλειας δείχνει πως τίποτα δεν έγινε με 200 σφυγμούς. Όλα ήταν μέρος ενός προγράμματος που παράγει τέτοιες συμπεριφορές. Ένα ίδιο μοτίβο, όλοι με τις ίδιες προσλαμβάνουσες.

Κρίμα Ντίνο...