Που χάθηκαν οι ηθικολόγοι της που@#%¥… στον πανηγυρισμό Γεννηδουνιά;

Ο Λάμπρος Γκαραγκάνης γράφει για τον πανηγυρισμό του αρχηγού της Εθνικής Ελλάδας στο πόλο, Κωνσταντίνου Γεννηδουνιά, που, αν και υβριστικός, δεν έγινε μείζον ζήτημα και δεν απασχόλησε κανέναν.

Ο Παναθηναϊκός έχασε τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας στο πόλο, από τον Ολυμπιακό ο οποίος, πράγματι, στο σπορ είναι πιο δυνατός και αποτελεί σημαντικότερη δύναμη. Ο πολυαθλητικός οργανισμός του Τριφυλλιού, ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα, δεν έχει καταφέρει να έχει το συγκεκριμένο τμήμα επιτυχίες. Συνεχόμενα, λόγω και δικών του οδυνηρών λαθών, τα οποία ο ιστορικός του μέλλοντος, που θα έχει τα κότσια, θα πρέπει να αναδείξει. Ο κόουτς Μάζης φέτος έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα καλύτερο σύνολο από τα προηγούμενα χρόνια. Το βέβαιο είναι πώς εφόσον του δοθούν τα απαραίτητα εφόδια δεν θα μπορούν, στο άμεσο μέλλον, οι διαιτητές να κρίνουν τρόπαια όπως στον τελικό του Σαββάτου.

Επιπροσθέτως, η αντιμετώπιση από τον κρατικό, συνδρομητικό (μια και πληρώνεται από τον Έλληνα φορολογούμενο), φορέα μετάδοσης δεν θα θυμίζει αγώνα ελληνικής με… τουρκική ομάδα. Θα σταματήσουν, με λόγια απλά, να εξελίσσονται όλα αυτά τα παγκόσμια ξεφτιλίκια, που χάλασαν το απόγευμα του Σαββάτου στους Παναθηναϊκούς φιλάθλους. Ένα εξ αυτών αποτέλεσε ο, επάνω στην αδρεναλίνη (;), πανηγυρισμός του εξαιρετικού αθλητή των «ερυθρόλευκων» και αρχηγού της Εθνικής Ελλάδας, Κωνσταντίνου Γεννηδουνιά. Ο οποίος έκρινε ότι το «εγώ θα τους γ@μήσω» αποτελεί τον ιδανικότερο τρόπο έκφρασης του πάθους για την ομάδα του. Φυσικά, δεν ποινικοποιείται ούτε η αδρεναλίνη, ούτε η προσωπική ένταση, ούτε οι πανηγυρισμοί στα σπορ.

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