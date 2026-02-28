Πάλεψε αλλά λύγισε από τη Βοϊβοντίνα ο ΝΟ Χανίων στο Conference Cup

Τη δεύτερη ήττα του στη β’ φάση του Conference Cup υδατοσφαίρισης γυναικών γνώρισε ο ΝΟ Χανίων, καθώς ηττήθηκε με 14-12 από τη διοργανώτρια Βοϊβοντίνα στο Νόβι Σαντ της Σερβίας, για τον Γ’ όμιλο της διοργάνωσης.

Κορυφαία για τον ΝΟ Χανίων ήταν η Κική Στρατηδάκη με τέσσερα γκολ, ενώ σημαντική συμβολή είχε και η Παρασκευοπούλου, η οποία σημείωσε τρία τέρματα. Από την πλευρά της Βοϊβοντίνα, πρώτη σκόρερ της αναμέτρησης ήταν η Σβεκ.

Η ομάδα των Χανίων ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στον όμιλο με την αναμέτρηση απέναντι στη γερμανική Μπόχουμ, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή (1/3) στις 20:00, πριν την επιστροφή της αποστολής στην Ελλάδα.

Η ομάδα των Χανίων παρουσιάστηκε ανταγωνιστική, ωστόσο φάνηκε επηρεασμένη από την έντονη προσπάθεια που είχε προηγηθεί στην πρεμιέρα απέναντι στην Τενερίφη. Παρά την κόπωση, ο ΝΟΧ κατάφερε να επιστρέψει δυναμικά στο παιχνίδι και να διεκδικήσει μέχρι τέλους το θετικό αποτέλεσμα.

Στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου οι γηπεδούχες βρίσκονταν μπροστά με 11-10, όμως η ελληνική ομάδα αντέδρασε άμεσα και με ανατροπή πέρασε μπροστά με 12-11, δείχνοντας ότι μπορούσε να φτάσει στη νίκη. Στα κρίσιμα λεπτά, όμως, επιθετικά λάθη και αμυντικές αστοχίες επέτρεψαν στη Βοϊβοντίνα να ανακτήσει το προβάδισμα και να διαμορφώσει το τελικό 14-12, αποκτώντας προβάδισμα για την πρόκριση.

Οκτάλεπτα: 3-2, 4-4, 3-4, 4-2

Βοϊβοντίνα (Σλάντζανα Ντρέζγκιτς): Τραβάρ, Σβεκ 5, Λούκιτς 1, Μορέιρα 2, Ζάγκαρ, Αμλιάεβα, Καβαλκάντε 1, Ποπόβ 1, Σαβτσένκο 1, Νταμνιάνοβιτς 2, Σεγκούλια, Μότσαν 1, Τζούριτς, Πέγιτς

ΝΟ Xανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης / Γιώργος Μορφέσης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη 1, Λιοδάκη, Κουνδουράκη 1, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου 3, Ντάσιου 2, Στρατηδάκη 4, Κώτσια, Πάτερου, Φράγκου, Νιαρχάκου 1, Πασβάντη, Βούλγαρη