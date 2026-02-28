Η στιγμή της απονομής του τροπαίου στον Ολυμπιακό (vid)

Ο Ολυμπιακός έκανε την ανατροπή στο φινάλε και επικράτησε με 13-12 του Παναθηναϊκού, πανηγυρίζοντας το 27ο Κύπελλο Ελλάδας σε επίπεδο Ανδρών και την ένατη σερί κατάκτηση.

Δείτε την απονομή του τροπαίου στον Ολυμπιακό: