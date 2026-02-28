Επίθεση στον βοηθό προπονητή της ομάδας πόλο έξω από το κολυμβητήριο καταγγέλλει ο Παναθηναϊκός!

Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε ο Παναθηναϊκός, καταγγέλλοντας επίθεση που δέχτηκε ο βοηθός προπονητή της ομάδας, Στέφανος Λέανδρος.

Θύμα της επίθεσης έπεσε ο προπονητής της γυναικείας ομάδας πόλο του συλλόγου, Στέφανος Λέανδρος, ενώ προκλήθηκαν και φθορές στο αυτοκίνητό του.

Ο Παναθηναϊκός ΑΟ καταδίκασε το συμβάν και ζήτησε την ανάληψη των απαραίτητων ενεργειών από τους αρμόδιους φορείς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος καταδικάζει το περιστατικό βίας που έλαβε χώρα έξω από τη Σχολή Ευελπίδων στο πλαίσιο του τελικού κυπέλλου.

O προπονητής της γυναικείας ομάδας πόλο του «τριφυλλιού» Στέφανος Λέανδρος δέχτηκε επίθεση, καθώς φορούσε τη φόρμα της ομάδας του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα προκλήθηκαν φθορές και στο αυτοκίνητο του και πρόκειται για ένα ακόμα περιστατικό, εναντίον μάλιστα ενός ανθρώπου του αθλητισμού.

Είναι ντροπή για τον θεσμό και για το άθλημα και αναμένουμε τις απαιτούμενες ενέργειες από τους αρμόδιους φορείς».