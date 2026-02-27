Πρεμιέρα με ήττα για τα Χανιά στη Β΄ προκριματική φάση του Conference Cup

Τα Χανιά δεν κατάφεραν να συνδυάσουν με νίκη την πρώτη τους εμφάνιση στον Γ΄ όμιλο της Β΄ προκριματικής φάσης του Conference Cup υδατοσφαίρισης γυναικών, που φιλοξενείται στο Νόβι Σαντ της Σερβίας.

Η κρητική ομάδα ηττήθηκε με 16-13 από την ισπανική Τενερίφε, παρότι παρουσίασε ανταγωνιστικό πρόσωπο σε μεγάλο μέρος της αναμέτρησης.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια για τον ΝΟΧ ήταν η Χριστίνα Κώτσια, η οποία πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση πετυχαίνοντας οκτώ τέρματα.

Παρά την ήττα, τα Χανιά διατηρούν ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση της διοργάνωσης, καθώς θα αντιμετωπίσουν το Σάββατο (28/2, 19:00) τη διοργανώτρια Βοϊβοντίνα και την Κυριακή (1/3, 21:00) τη γερμανική Μπόχουμ, σε δύο κρίσιμες αναμετρήσεις για τη συνέχεια του ομίλου.

Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε ντέρμπι μέχρι τα τελευταία λεπτά της τρίτης περιόδου, όταν το σκορ ήταν ισόπαλο 10-10. Σε εκείνο το σημείο, όμως, η Τενερίφε βρήκε επιθετικό ρυθμό και σημείωσε τέσσερα συνεχόμενα γκολ μέσα σε περίπου δύο λεπτά, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λειψάκη προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι και μείωσε σε 15-13 με ακόμη ένα τέρμα της Κώτσια, ωστόσο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο 16-13.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 3-4, 4-5, 3-4

ΝΟ Χανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη 1, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου 1, Ντάσιου 1, Στρατηδάκη 1, Κώτσια 8, Πάτερου, Φράγκου, Νιαρχάκου 1, Πασβάντη, Ιγνατίου