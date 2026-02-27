Οριακή ήττα του Πανιωνίου στο Conference Cup

Ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα στη Β΄ προκριματική φάση του Conference Cup, γνωρίζοντας την ήττα με 17-16 από την Κοζέντσα στη Νέα Σμύρνη.

Η νίκη αυτή διατηρεί την ιταλική ομάδα στην κορυφή της βαθμολογίας, την ώρα που ο Πανιώνιος μένει στην τελευταία θέση του ομίλου και καλείται πλέον να ανατρέψει τα δεδομένα.

Το βλέμμα στρέφεται στο ελληνικό ντέρμπι της Κυριακής απέναντι στον ΠΑΟΚ, σε μια αναμέτρηση με ξεκάθαρο χαρακτήρα «τελικού», όπου το αποτέλεσμα θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την υπόθεση πρόκριση.

Η αναμέτρηση είχε υψηλό ρυθμό και πολλές εναλλαγές στο σκορ από τα πρώτα λεπτά. Στο πρώτο οκτάλεπτο οι «κυανέρυθρες» προηγήθηκαν ακόμη και με διαφορά δύο τερμάτων, χάρη στα γκολ των Λαμπροπούλου και Πλευρίτου. Ωστόσο, οι Ιταλίδες αντέδρασαν, ισοφάρισαν λίγο πριν τη λήξη και το πρώτο μέρος έκλεισε στο 7-7.

Στη δεύτερη περίοδο η Κοζέντσα εκμεταλλεύτηκε αμυντικά λάθη και πήρε προβάδισμα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά με 11-9. Κομβικό σημείο αποτέλεσε η αποβολή με αντικατάσταση της Μαργαρίτας Πλευρίτου στα τελευταία δευτερόλεπτα του οκταλέπτου, ενώ είχε ήδη πετύχει πέντε γκολ.

Στο τρίτο οκτάλεπτο ο Πανιώνιος προσπάθησε να μειώσει, όμως η ιταλική ομάδα διατηρούσε σταθερά διαφορά ενός ή δύο τερμάτων. Η ίδια εικόνα συνεχίστηκε και στην τέταρτη περίοδο, με τις Μπιτσάκου και Ρακιντζή να δίνουν λύσεις στην επίθεση, αλλά την Κοζέντσα να βρίσκει κάθε φορά απάντηση και τελικά να παίρνει τη νίκη με 17-16.

Τα οκτάλεπτα: 7-7, 2-4, 3-2, 4-4

Πανιώνιος: Γκανγκλ, Καραγιάννη, Αποστολίδου, Ρακιντζή 4, Πλευρίτου 5, Ξανθοπούλου, Παπαναστασίου, Χαρικιοπούλου, Χριστοδούλου-Αουτ, Μπιτσάκου 5, Λαμπροπούλου 1, Ρένερ 1, Βούτσικα, Μοροχλιάδου