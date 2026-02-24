Άνετη νίκη για τον Άλιμο απέναντι στον ΝΟ Χανίων

Ο Άλιμος ΝΑΣ BETSSON συνέχισε τις θετικές του εμφανίσεις στο πρωτάθλημα της Water Polo League Γυναικών, επικρατώντας με άνεση του ΝΟ Χανίων με σκορ 19-10, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής.

Πρωταγωνίστρια για την ομάδα του Αλίμου ήταν η Αφροδίτη Μπιτσάκου, η οποία σημείωσε πέντε γκολ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη που έφερε την ομάδα στους 28 βαθμούς και στην 5η θέση της βαθμολογίας. Από την άλλη πλευρά, ο ΝΟ Χανίων παρέμεινε στην 8η θέση με 21 βαθμούς.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ισορροπημένα, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο πρώτο οκτάλεπτο. Ωστόσο, οι γηπεδούχες ανέβασαν ρυθμό στη δεύτερη περίοδο, πραγματοποιώντας επιμέρους σκορ 7-2 και αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα (11-5) μέχρι την ανάπαυλα. Στο δεύτερο μισό του αγώνα διατήρησαν τον έλεγχο, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με επιμέρους σκορ 8-5.

Για τον ΝΟ Χανίων, οι Ντάσιου και Στρατηδάκη ξεχώρισαν επιθετικά, πετυχαίνοντας από τρία τέρματα η καθεμία.

Οκτάλεπτα: 4-3, 7-2, 3-2, 5-3

Τα στατιστικά του αγώνα, ΕΔΩ.