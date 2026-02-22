Conference Cup: Νίκη και πρωτιά για τον Απόλλωνα Σμύρνης επί του Πανιωνίου

Λίγες ημέρες μετά το πρωτάθλημα, ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε τον Πανιώνιο και στο Conference Cup υδατοσφαίρισης ανδρών, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στον Α' όμιλο της Β' προκριματικής φάσης.

Στην αυλαία του τουρνουά, που φιλοξενήθηκε στο Πότσνταμ της Γερμανίας, η "αμφίβια ταξιαρχία" επικράτησε 15-13 των "κυανέρυθρων" και προκρίθηκε ως πρώτη τους "8", με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να ακολουθεί στη δεύτερη θέση, έχοντας ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Παρότι αγωνίστηκε και πάλι χωρίς τον τραυματία Μπογκντάνοβιτς, ο Απόλλων είχε το προβάδισμα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και στο τρίτο οκτάλεπτο ξέφυγε με διαφορά τριών τερμάτων (9-6 και 10-7). Με πρωταγωνιστή τον Κώστα Μουρίκη, ο Πανιώνιος πλησίασε δύο φορές στο γκολ (10-9 και 11-10), αλλά στην τελευταία περίοδο οι "κυανόλευκοι" αποκατέστησαν το +3 και κράτησαν τη νίκη.

Μαζί με τις δύο ελληνικές ομάδες, στην οκτάδα του Conference Cup προκρίθηκαν οι Ματαρό και Τενερίφε από την Ισπανία, οι Ποζίλιπο Νάπολι και Ντε Ακερ από την Ιταλία, η Μόρναρ Σπλιτ από την Κροατία και η Χόνβεντ από την Ουυγαρία. Στην επόμενη φάση θα σχηματιστούν δύο όμιλοι των τεσσάρων, με τα τουρνουά να διεξάγονται το τριήμερο 20-22 Μαρτίου και τους δύο πρώτους κάθε ομίλου να προκρίνονται στο final-4.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτο τον τυπικά γηπεδούχο Πανιώνιο): 3-4, 3-3, 4-5, 3-3

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Κώστας Δήμου): Πόρτερ, Κ. Μπιτσάκος 1, Σπυθ. Καρατζάς, Παπάκος, Σουζούκι 1, Ανδρ. Μπιτσάκος 2, Τακάτα 1, Μουρίκης 6, Γούνας 2, Κούκουνας, Καπετανάκης, Μαυροβουνιώτης, Τρασάι, Μότσιας

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος, Παππάς, Καπότσης 2, Λασκαρίδης 1, Ντάουμπε 4, Ρομπόπουλος 1, Μυρίλος, Γαρδίκας 1, Αλευρίδης, Σολανάκης 2, Ν. Μητράκης, Γ. Μητράκης 4, Σάρρος