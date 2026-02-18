Εθνικός για πρωτιά, Γλυφάδα για πρόκριση

Με την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Euro Cup, επαναρχίζουν μετά από δίμηνη διακοπή (λόγω του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος) οι ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις στη γυναικεία υδατοσφαίριση.

Ο Εθνικός ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στον Α΄ όμιλο (καθώς έχει ρεπό την τελευταία αγωνιστική) αντιμετωπίζοντας στο Εντε της Ολλανδίας την Πόλαρ Μπερς και αναμένεται να «σφραγίσει» την πρώτη θέση, ενώ η Γλυφάδα ταξιδεύει στο Ισραήλ για να αντιμετωπίσει τη Χάποελ Γιοκνεάμ, με στόχο τη νίκη που θα της εξασφαλίσει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του θεσμού.

Με τρεις εύκολες νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις στον Α΄ όμιλο, ο Εθνικός έχει ήδη «κλειδώσει» την πρόκριση στα προημιτελικά και στο αποψινό (18/2, 21:00) ματς με την Πόλαρ Μπερς θα επικυρώσει την πρωτιά, ακόμη κι αν χάσει με διαφορά έως έξι τερμάτων, δεδομένου ότι στον πρώτο γύρο είχε επικρατήσει στον Πειραιά με 15-8. Από την άλλη πλευρά, η ολλανδική ομάδα χρειάζεται ένα βαθμό για να εξασφαλίσει και μαθηματικά το εισιτήριο για τους «8», ακόμη κι αν χάσει όμως, είναι απίθανο να απειληθεί από τη Λιλ, την οποία υποδέχεται την τελευταία αγωνιστική, έχοντας νικήσει στη Γαλλία με διαφορά 12 τερμάτων.

Την αναμέτρηση στο Εντε θα διευθύνουν η Νικολέτ Σάιμπεν από την Ουγγαρία και ο Αντόνιο Γκουαρατσίνο από την Ιταλία.

Στον Β΄ όμιλο, η Γλυφάδα αντιμετωπίζει σήμερα (18/2, 19:30) στο Ισραήλ τη Χάποελ Γιοκνεάμ, την οποία είχε νικήσει στην Αθήνα με 12-7. Με νίκη, ο ΑΝΟΓ εξασφαλίσει την πρόκριση στην οκτάδα και θα κυνηγήσει πλέον την πρωτιά την τελευταία αγωνιστική (28/2), φιλοξενώντας την ουγγρική Βαζούτας. Σε περίπτωση ήττας, αντίθετα, η ομάδα του Αργύρη Θεοδωρόπουλου... μπλέκει και θα πρέπει να περιμένει το αποτέλεσμα της εξ αναβολής αναμέτρησης της Χάποελ με τη Βαζούτας, που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο (21/2) στο Ισραήλ.

Τον αγώνα της Γλυφάδας θα διευθύνουν η Ρόσα Φερνάντεθ από την Ισπανία και ο Πάβλε Κις από τη Σερβία.