Εύκολη νίκη για τον Ολυμπιακό στην Πάτρα

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 25-7 εκτός έδρας της ΝΕ Πατρών, για τη 14η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών.

Στο πρώτο τους παιχνίδι υπό τις οδηγίες του Γιώργου Ντόσκα (ο οποίος αντικατέστησε κατά τη διάρκεια της διακοπής τον Δημήτρη Κραβαρίτη), οι «ερυθρόλευκες» δεν είχαν κανένα πρόβλημα να επεκτείνουν το απόλυτο νικών τους στη φετινή σεζόν και ήδη στρέφουν το ενδιαφέρον τους στη σαββατιάτικη (21/2) αναμέτρηση του Champions League με την Ουίπεστ στη Βουδαπέστη.

Το σημαντικότερο στοιχείο της σημερινής αναμέτρησης ήταν η επιστροφή της Στεφανίας Σάντα, μετά από ένα πρόβλημα υγείας που την ταλαιπώρησε αρκετά και την κράτησε εκτός του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Πορτογαλίας. Μάλιστα, η διεθνής περιφερειακή ήταν η πρώτη σκόρερ του αγώνα με έξι τέρματα, ακολουθούμενη από την Άμπι Άντριους που είχε τέσσερα. Τέσσερα γκολ πέτυχε και για τη ΝΕ Πατρών η Γιαπωνέζα Φούκα Νισιγιάμα, η οποία έκανε το ντεμπούτο της με την αχαϊκή ομάδα, αντικαθιστώντας την Αμερικανίδα Σελέστ Αλμενταρίζ.

Τα οκτάλεπτα: 1-6, 1-8, 4-6, 1-5.

ΝΕ Πατρών: Γιαννακέα, Ανδρουτσέλη, Κοντάκου, Νισιγιάμα 4, Τσιμάρα 1, Σιτάρα 2, Σκαρπαλέζου, Μιχαλάτου, Τσίγκα, Λιαπάκη, Κεπενού, Κακαίδη, Πολίτη, Κοτζαμπάση, Αγγελοπούλου

Ολυμπιακός: Σταματοπούλου, Κλεισούρα 2, Κουρέτα, Σάντα 6, Τριχά 1, Αντριους 4, Σιούτη 3, Μπίκου 1, Νίνου 1, Πλευρίτου 1, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 3, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Διρχαλίδου 2, Λαναρά 1