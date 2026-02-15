«Διπλό» για τον Πανιώνιο στο Ρέστειο

Ο Πανιώνιος ανέβασε ρυθμό μετά την ανάπαυλα και επικράτησε εκτός έδρας του ΑΟ Παλαιού Φαλήρου με 14-12, στο Ρέστειο κολυμβητήριο, για τη 14η και τελευταία αγωνιστική της Α’ Φάσης της Waterpolo League.

Ήταν η δέκατη φετινή νίκη για τον Πανιώνιο, που ολοκλήρωσε την Α’ Φάση με 30 βαθμούς και κατέλαβε την 3η θέση στον Α’ Όμιλο. Οι γηπεδούχοι του ΑΟ Παλαιού Φαλήρου τερμάτισαν 4οι με 19 βαθμούς. Αμφότερες οι ομάδες είχαν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο Β1 γκρουπ της Β’ Φάσης.

Το ξεκίνημα της αναμέτρησης ανήκε στο Παλαιό Φάληρο, που προηγήθηκε 2-1 και 3-2. Ωστόσο, η ομάδα του Κώστα Δήμου αντέδρασε άμεσα, τρέχοντας σερί 3-0 και κλείνοντας την πρώτη περίοδο μπροστά με 3-5. Οι «κυανέρυθροι» έμειναν χωρίς γκολ για ένα οκτάλεπτο, δίνοντας την ευκαιρία στο σύνολο του Κώστα Βαμβακάρη να μειώσει σε 4-5 και να παραμείνει κοντά στο σκορ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, ο Πανιώνιος ανέβασε ρυθμό και βρήκε περισσότερες λύσεις στην επίθεση. Με πρωταγωνιστές τους Μπιτσάκο και Γούνα, αύξησε σταδιακά τη διαφορά (6-10 στην τρίτη περίοδο και 9-13 στην τέταρτη), διατηρώντας τον έλεγχο στα κρίσιμα σημεία. Το Παλαιό Φάληρο επιχείρησε αντεπίθεση στο φινάλε, όμως δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση, με τον Πανιώνιο να φτάνει τελικά στη νίκη με 14-12.

Οκτάλεπτα: 3-5, 1-0, 4-6, 4-3

