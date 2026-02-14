Άνετες νίκες για Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη

Στη 14η και τελευταία αγωνιστική της Α’ Φάσης της Waterpolo League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Απόλλωνα Σμύρνης με 26-15 στον Πειραιά, ενώ ο ΝΟ Βουλιαγμένης νίκησε άνετα τον ΝΟ Χανίων με 24-10 στο κολυμβητήριο του Λαιμού.

Ο Ολυμπιακός μετέτρεψε σε παράσταση για έναν ρόλο το παιχνίδι απέναντι στον Απόλλωνα. Το ματς ξεκίνησε ισορροπημένα (3-3), όμως οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν ρυθμό, έτρεξαν σερί 5-0 και πήραν προβάδισμα ασφαλείας από τη δεύτερη περίοδο. Στο ημίχρονο προηγούνταν 13-6 και στη συνέχεια διεύρυναν τη διαφορά, φτάνοντας στο τελικό 26-15.

Με 14 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και 42 βαθμούς, οι Πειραιώτες τερμάτισαν πρώτοι στον Β’ Όμιλο. Πρώτοι σκόρερ ήταν ο Παπαναστασίου με έξι γκολ και ο Νικολαΐδης με πέντε, ενώ για τον Απόλλωνα πέντε τέρματα σημείωσε ο Μπογκντάνοβιτς.

Οκτάλεπτα: 6-3, 7-3, 8-6, 5-3

Η Βουλιαγμένη μπήκε αποφασισμένη από το πρώτο λεπτό και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στα Χανιά. Με σοβαρότητα στην άμυνα και αποτελεσματικότητα στην επίθεση, «καθάρισε» από νωρίς την υπόθεση νίκη και έφτασε άνετα στο 24-10.

Η ομάδα του Λαιμού ολοκλήρωσε την Α’ Φάση με 12 νίκες σε 14 αγώνες και 36 βαθμούς, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στον Α’ Όμιλο και συνεχίζοντας στο πρώτο γκρουπ της Β’ Φάσης. Αντίθετα, τα Χανιά έμειναν στην τελευταία θέση και θα διεκδικήσουν την παραμονή τους μέσω της διαδικασίας των play out.

