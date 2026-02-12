Μάζης: «Τα παιδιά έδωσαν ό,τι είχαν για την πρόκριση και την αξίζουν»

Όσα δήλωσε ο Δημήτρης Μάζης μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού στους «16» του Eurocuo.

Το τμήμα πόλο του Παναθηναϊκού πανηγύρισε μια μεγάλη πρόκριση στη Βουλιαγμένη καθώς νίκησε με 14-12 και βρίσκεται στις 16 καλύτερες ομάδες του Eurocup.

Ο προπονητής των «πρασίνων», Δημήτρης Μάζης ανέφερε ότι η ομάδα του τα έδωσε όλα και άξιζε την πρόκριση.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την προσπάθεια και τη συγκέντρωση που είχαμε. Ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, όπως και τα προηγούμενα καθώς η ομάδα μας έχει ταλαιπωρηθεί. Τα παιδιά έδωσαν ό,τι είχαν για την πρόκριση και την αξίζουν. Το μπράβο αξίζει στα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό για το Σύλλογο και είμαστε χαρούμενοι που το πετύχαμε».