«Τελικός» πρόκρισης μεταξύ Βουλιαγμένης και Παναθηναϊκού

Στο Κολυμβητήριο της Βάρης κρίνεται το τελευταίο εισιτήριο για τους «16» του LEN Euro Cup μεταξύ Βουλιαγμένης και Παναθηναϊκού.

Μεγάλο ντέρμπι μεταξύ του ΝΟΒ και του Τριφυλλιού σήμερα Πέμπτη (12/2, 15:00) για την 6η και τελευταία αγωνιστική, διεκδικώντας το εισιτήριο που οδηγεί στους «16» της διοργάνωσης.

Με δεδομένο ότι η BVSC αναμένεται να επικρατήσει της Μπούντουτσνοστ, το παιχνίδι αποκτά χαρακτήρα «τελικού» για τις δύο ελληνικές ομάδες. Τα σενάρια πρόκρισης έχουν ως εξής.

Σε περίπτωση ισοπαλίας προκρίνεται η Βουλιαγμένη, ενώ ο νικητής της κανονικής διάρκειας θα πάρει και το τελευταίο εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Στον πρώτο γύρο, η ομάδα του Βλάντο Βουγιασίνοβιτς είχε επικρατήσει στα πέναλτι με 17-16, ενώ η πιο πρόσφατη μεταξύ τους αναμέτρηση ήταν για το Κύπελλο Ελλάδας, όπου οι «πράσινοι» νίκησαν με 15-9 και εξασφάλισαν την παρουσία τους στο Final-4 της Πάτρας (27-28 Φεβρουαρίου).

