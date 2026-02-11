Νίκες για Εθνικό και ΑΝΟ Γλυφάδας στη 14η αγωνιστική

Για τη 14η αγωνιστική της Water Polo League Γυναικών, ο Εθνικός επικράτησε του ΝΟ Πατρών με 19-11, ενώ ο ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair νίκησε τον Πανιώνιο με 13-9.

Ο Εθνικός επικράτησε 19-11 του ΝΟ Πατρών στο κολυμβητήριο του Πειραιά για την 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Water Polo League των Γυναικών.

Με 30 βαθμούς πλέον βρίσκεται στην 3η θέση του πίνακα (28 ο ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair), ενώ ο ΝΟ Πατρών είναι στην προτελευταία με έξι πόντους.

Σκόραραν 10 από τις αθλήτριες του γηπεδούχου που αγωνίσθηκαν, τέσσερα τέρματα σημείωσε η Τίνα Κοντογιάννη και από τρία οι Ανδρονίκη Καραγιάννη, Φοίβη Χατζηκυριακάκη.

Ο γηπεδούχος μπήκε από την αρχή μπροστά στο σκορ και στο ημίχρονο προηγήθηκε 10-5.

Οκτάλεπτα: 5-2, 5-3, 5-3, 4-3

Τα στατιστικά του αγώνα ΕΔΩ.

Με νίκη 13-9 επί του Πανιώνιου…επέστρεψε στο πρωτάθλημα της Water Polo League των Γυναικών ο ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair. Επικράτησε στην αναμέτρηση που έγινε στο κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης για την 14η αγωνιστική.

Με 28 βαθμούς πέρασε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας ενώ η ομάδα της Νέας Σμύρνης έμεινε στους 21β(7η θέση).

Από τρία τέρματα σημείωσαν οι Τέρνερ και Μαργαρίτα Πλευρίτου.

Ο ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair πήρε διαφορά τριών τερμάτων στα τελευταία λεπτά του α’ μέρους (6-3), και στο οκτάλεπτο που ακολούθησε αύξησε το σερί σε 5-0 και ανέβασε τη διαφορά στο +6 (9-3). Στη συνέχεια κράτησε σταθερά την πρωτοπορία με διαφορά ασφαλείας.

Οκτάλεπτα: 3-2, 3-1, 4-2, 3-4

Τα στατιστικά του αγώνα ΕΔΩ.