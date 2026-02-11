Κόντρα στην Ραντνίσκι ο Ολυμπιακός με στόχο να διατηρήσει την πρωτιά

Η ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού ρίχνεται στη μάχη του Champions League απόψε στις 21:00 στο Παπαστράτειο για την έκτη και τελευταία αγωνιστική κόντρα στη σερβική Ραντνίσκι Κραγκούγεβατς

Οι «Ερυθρόλευκοι» είναι πρωτοπόρος στη βαθμολογία με 12 βαθμούς και θέλουν να διατηρήσουν την πρωτιά και την πρόκριση στα προημιτελικά.

Η βαθμολογία του πρώτου ομίλου του Champions League:

Ολυμπιακός 12

Ραντνίτσκι 9

Μλάντοστ 9

Βάσας 0



Ο Ελβις Φάτοβιτς αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. «Περιμένουμε ένα πολύ δύσκολο ματς. Και οι δύο ομάδες έχουμε τον ίδιο στόχο: Τη νίκη. Σε σύγκριση με το πρώτο ματς, τώρα αγωνίζονται με τον Γιάκσιτς και είδαμε το εξαιρετικό επίπεδό του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι. Ωστόσο, γνωρίζουμε και τη δική μας ποιότητα. Σίγουρα, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας θα είναι το γεγονός ότι κι οι δύο ομάδες έχουν παρόμοιο αριθμό παικτών που συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.



Λόγω του πολύ μικρού χρόνου αποκατάστασης, πιστεύω ότι η ομάδα που θα έχει... αναρρώσει πιο γρήγορα θα έχει περισσότερες πιθανότητες να βικήσει. Περιμένουμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον παιχνίδι. Πιστεύουμε στην ποιότητά μας κι είμαστε αισιόδοξοι».



Ο Ντίνος Γενηδουνιάς είπε πως: «Το ματς με τη Ραντνίτσκι είναι πολύ σημαντικό για εμάς γιατί θέλουμε με νίκη, ώστε να εξασφαλίσουμε την πρωτιά του ομίλου. Είναι ο πρώτος σημαντικός και δύσκολος αγώνας μετά από αρκετό καιρό και για τις δύο ομάδες και, σίγουρα, περιμένουμε ένα σκληρό παιχνίδι από τους Σέρβους, οι οποίοι κι αυτοί θέλουν διακαώς τη νίκη για να προκριθούν. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα παίξουμε μετά από καιρό μπροστά στο κοινό μας και τους φιλάθλους μας και στόχος είναι να συνεχίσουμε όπως πριν από τη διακοπή».