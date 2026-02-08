Συνέχεια στο αήττητο για τον Παναθηναϊκό με «διπλό» στη Νέα Σμύρνη

O Παναθηναϊκός έφυγε νικητής από τη Νέα Σμύρνη, επικρατώντας 17-15 του Πανιωνίου και διατηρώντας το αήττητο στη Water Polo League ανδρών.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «πράσινοι» κλείδωσαν και μαθηματικά την κορυφή του Α΄ ομίλου.

Η αναμέτρηση, που ολοκλήρωσε τη 13η αγωνιστική, είχε ξεκάθαρο πρωταγωνιστή τον Νίκο Παπανικολάου, ο οποίος βρήκε έξι φορές δίχτυα. Το σύνολο του Δημήτρη Μάζη πήρε από νωρίς τον έλεγχο και πήγε στα αποδυτήρια με διαφορά τεσσάρων τερμάτων (10-6).

Ο Πανιώνιος, όμως, δεν κατέθεσε τα όπλα. Με τον Αλέξανδρο Γούνα σε εξαιρετική μέρα (πέντε γκολ), οι γηπεδούχοι μείωσαν και πάλεψαν μέχρι το φινάλε, χωρίς τελικά να καταφέρουν την ανατροπή.

Οι δύο ομάδες θα διασταυρώσουν ξανά τα ξίφη τους στις 27 Φεβρουαρίου στην Πάτρα, αυτή τη φορά στον ημιτελικό του Κυπέλλου.

Τα οκτάλεπτα: 4-5, 2-5, 4-3, 5-4

Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής της Water Polo League Ανδρών

Α’ Όμιλος

Εθνικός ΟΦΠΦ – ΝΟ Χίου Αύρα 9-12

ΝΟ Πατρών – ΝΟ Βουλιαγμένης 7-20

ΝΟ Χανίων – Παλαιό Φάληρο 9-12

Πανιώνιος ΓΣΣ – Παναθηναϊκός ΑΟ 15-17

Β’ Όμιλος

ΠΑΟΚ Domus Ergo – Ολυμπιακός ΣΦΠ 6-17

ΟΦΘ – ΝΟ Λάρισας 20-14

ΑΝΟ Γλυφάδας – ΓΣ Περιστερίου 11-13

Βαθμολογία

Α’ Όμιλος

Παναθηναϊκός ΑΟ 39β. ΝΟ Βουλιαγμένης 33β. Πανιώνιος ΓΣΣ 27β. Παλαιό Φάληρο 19β. Εθνικός ΟΦΠΦ 15β. ΝΟ Χίου Αύρα 13β. ΝΟ Πατρών 4β. ΝΟ Χανίων 4β.

Β’ Όμιλος