«Διπλό» τετράδας για το Παλαιό Φάληρο

Την εξαιρετική του πορεία στη φετινή σεζόν επιβεβαίωσε ο ΑΟ Παλαιού Φαλήρου, ο οποίος πέρασε νικηφόρα από την έδρα του ΝΟ Χανίων με 12-9 και «κλείδωσε» την παρουσία του στην πρώτη τετράδα του Α’ Ομίλου της Waterpolo League Ανδρών.

Η ομάδα του Κώστα Βαμβακάρη έδειξε χαρακτήρα σε ακόμη ένα απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι, το οποίο διεξήχθη στο κολυμβητήριο του Λαιμού Βουλιαγμένης.

Με αυτή τη νίκη έφτασε τους 19 βαθμούς μετά από 13 αγωνιστικές και εξασφάλισε οριστικά την 4η θέση της βαθμολογίας, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής της Α’ φάσης. Αντίθετα, ο ΝΟ Χανίων παραμένει ουραγός με 4 βαθμούς.

Το παιχνίδι είχε ισορροπία στο πρώτο μισό, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ. Ωστόσο, στα δύο τελευταία οκτάλεπτα το Παλαιό Φάληρο ανέβασε στροφές, βελτίωσε αισθητά την αμυντική του λειτουργία και βρήκε λύσεις στην επίθεση από πολλούς παίκτες, αποκτώντας τον έλεγχο μέχρι το φινάλε.

Κομβικό ρόλο στην επιθετική εικόνα των φιλοξενούμενων είχε ο Κοντονής, ο οποίος ξεχώρισε στο σκοράρισμα, ενώ συνολικά η αμυντική συνέπεια της ομάδας στα κρίσιμα σημεία δεν επέτρεψε στους Χανιώτες να επιστρέψουν στη διεκδίκηση του αγώνα.

Οκτάλεπτα: 2-2, 2-2, 2-3, 3-5.

