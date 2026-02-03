Απέναντι στην Ουγγαρία η Ελλάδα να…τριτώσει το καλό και να προκριθεί στον τελικό

Ελλάδα και Ουγγαρία συνθέτουν το ζευγάρι του πρώτου ημιτελικού στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην πόλη Φούνσαλ στην Μαδέιρα της Πορτογαλίας, σήμερα 3/2 στις 19.15 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ).

Η εθνική μας έχει πολύ καλές αναμνήσεις από το πρόσφατο παρελθόν έχοντας νικήσει την Ουγγαρία 12-9 το περασμένο καλοκαίρι στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος στη Σιγκαπούρη, όταν κατέκτησε τον επίζηλο τίτλο, τις Μαγυάρες επίσης νίκησε 13-9 και στον τελικό του World Cup επίσης το 2025. Στόχος λοιπόν είναι σε λιγότερο από ένα χρόνο να…τριτώσει το καλό.

Οι δυο ομάδες πραγματοποίησαν κοινή προετοιμασία στη Βουδαπέστη πριν το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και στο επίσημο φιλικό παιχνίδι που έγινε η Ελλάδα ηττήθηκε 18-14.

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Τζούρκα, Ελευθερία Πλευρίτου 2, Τριχά 3, Γρηγοροπούλου, Φουντωτού, Ξενάκη 1, Ειρήνη Νίνου, Πάτρα 1, Σιούτη 3, Βασιλική Πλευρίτου 2, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Κυριακοπούλου, Αφροδίτη Μπιτσάκου 2, Καραγιάννη.

Σκόραραν για την Ουγγαρία του Λάζλο Τσεχ οι οι Γκάρντα 4, Ριμπάνσκα 3, Φάραγκο 3, Βάλι 2, Κέζτελι 2, Ντόμσοντι 1, Λεϊμέτερ 1, Όμπελι 1, Χάιντου 1.

Η αρχηγός Ελευθερία Πλευρίτου δήλωσε σχετικά στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ:

Η «γαλανόλευκη» έχει φτάσει μέχρι την τετράδα αήττητη και έχοντας την καλύτερη επίθεση με 119 τέρματα σε 5 αναμετρήσεις (μ.ο. 23,8). Παράλληλα έχει δεχτεί 28. Η Ουγγαρία διαθέτει καλύτερη άμυνα με 25 τέρματα παθητικό ενώ έχει σημειώσει 91 (μ.ο. 18,2). Βρέθηκε σε όμιλο της α’ φάσης με αντίπαλο την Ισπανία την οποία νίκησε 9-7 ενώ στη β’ φάση ηττήθηκε 5-4 από την Ολλανδία με την τερματοφύλακά της Μπογκλάρκα Νέζμελι να σταματάει τρεις εκτελέσεις πέναλτι στις τέσσερις που κέρδισε η Ολλανδία (13/18 συνολικά 72,2%).

Θα ακολουθήσει στις 21.15 ο δεύτερος ημιτελικός Ολλανδία-Ιταλία και οι νικήτριες θα διεκδικήσουν τον τίτλο της πρωταθλήτριας ομάδας της Ευρώπης το βράδυ της Πέμπτης 5/2 (21.15).

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Σε 10 αναμετρήσεις: Ελλάδα 5 νίκες, Ουγγαρία 4 και μια ισοπαλία, τέρματα 83-96.

20.8.91 Αθήνα 0-10, 21.8.95 Βιέννη 9-7, 14.8.97 Σεβίλλη 7-6, 9.7.08 Μάλαγα 7-7, 26.1.12 Αϊντχόφεν 14-12, 18.7.14 Βουδαπέστη 7-12, 12.1.16 Βελιγράδι 6-9, 17.1.20 Βουδαπέστη 10-13, 27.8.22 Σπλιτ 9-8, 5.1.24 Αϊντχόφεν 14-12.

Στον αγώνα του Σπλιτ (27.8.22) η εθνική ομάδα επικράτησε με buzzer beater από την Ελευθερία Πλευρίτου στα οκτώ δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.

Ελλάδα (Αλεξία Καμμένου): Σταματοπούλου, Ελ. Πλευρίτου 2, Χυδηριώτη 2, Ελληνιάδη, Μ. Πλευρίτου 2, Ξενάκη 1, Νίνου, Πάτρα, Τριχά, Β. Πλευρίτου 2, Γιαννοπούλου, Μυριοκεφαλιτάκη, Σωτηρέλη. Ουγγαρία (Τάμας Μπίρο): Κις, Ζίλαγκι 1, Βάλι 1, Γκουρισάτι 3, Χόρβατ, Πάρκες, Μάτε, Περεζτέγκι-Νάγκι 1, Λεϊμέτερ, Μάχιου, Φάραγκο 1, Γκάρντα 1, Μαγκιάρι.

Στο Αϊντχόφεν (5.1.24) η εθνική επικράτησε εκ νέου με 14-12: ΕΛΛΑΔΑ (Αλεξία Καμμένου): Διαμαντοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου, Χυδηριώτη 1, Ελευθεριάδου 2, Μαργαρίτα Πλευρίτου 2, Ξενάκη 2, Ασημάκη, Πάτρα 1, Νίνου 2, Βασιλική Πλευρίτου, Γιαννοπούλου 4, Ελληνιάδη, Σταματοπούλου. ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Ατίλα Μίχοκ): Μαγκιάρι, Ζίλαγκι, Βάλι 1, Γκουρισάτι 1, Γκεραλντίνε, Πάρκες, Κούνα 1, Κέζτελι 3, Λεϊμέτερ 3, Ριμπάνσκα, Τίμπα, Γκάρντα 3, Νέζμελι.