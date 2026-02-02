Παναθηναϊκός: Ξανά στις πισίνες η γυναικεία ομάδα πόλο μετά από 28 χρόνια!

Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να εκπροσωπηθεί ξανά και στο γυναικείο πόλο!

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού ΑΟ:

Ώρα επιστροφής για τη γυναικεία ομάδα πόλο του «τριφυλλιού» που συστάθηκε και ξεκινάει προετοιμασία για το πρωτάθλημα της Εθνικής Κατηγορίας (Τρίτη ουσιαστικά κατηγορία).

Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και έπειτα από περίπου 28 χρόνια η γυναικεία ομάδα πόλο του Παναθηναϊκού θα ξαναμπεί σε αγωνιστική δράση.

Το «τριφύλλι» ενισχύθηκε σημαντικά και θα είναι έτοιμο να διεκδικήσει την άνοδο.

Αναλυτικά το ρόστερ:

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ

Τα ηνία της γυναικείας ομάδας ανέλαβε ο έμπειρος προπονητής Στέφανος Λέανδρος που έχει μεγάλη εμπειρία στον χώρο.

Πρόκειται για έναν τεχνικό με πλούσιο βιογραφικό και σημαντικές επιτυχίες στο πόλο.

Από το 2011 έως και το 2015 και από το 2017 έως και το 2020 διετέλεσε βοηθός προπονητή στην Εθνική Ομάδα Νεανίδων και Νέων Γυναικών, κατακτώντας το Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών (U17) στην Κωνσταντινούπολη το 2013, το Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων Γυναικών (U20) στον Βόλο,το Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (U18) στο Περθ της Αυστραλίας το 2012 και το Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών (U17) στη Μαδρίτη το 2011

Ήταν «παρών» και στο Ασημένιο μετάλλιο στο Kunshan Cup στο Kunshan της Κίνας το 2017.

Επίσης ο Στέφανος Λέανδρος υπήρξε προπονητής στο NCAA από το 2013 έως και το 2014 και από το 2020 έως και το 2022. Ως βοηθός προπονητή με το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα σημείωσε την πρώτη συμμετοχή του προγράμματος στο NCAA, την αγωνιστική σεζόν 2013-14.

Όσον αφορά την προπονητική του πορεία στους συλλόγους της Ελλάδας, ο Στέφανος Λέανδρος από το 2005 έως και το 2013 υπήρξε προπονητής της Γυναικείας Ομάδας του Τρίτωνα Αμαρουσίου, την οποία οδήγησε σε διαδοχικές ανόδους από τη Β’ Κατηγορία στην Ά2 το 2009-10 και από την Α2 για πρώτη φορά στην Α1 το 2010-2011.

Στον Τρίτωνα Αμαρουσίου επίσης υπήρξε προπονητής της γυναικείας ομάδας Κ20, Κ18 και Κ16 με τις οποίες κατέκτησε συνολικά 6 χρυσά, 3 ασημένια και ένα χάλκινο μετάλλιο! Τέλος την περίοδο 2018-2020 υπήρξε βοηθός προπονητή στην ομάδα του Υδραϊκού, κατακτώντας το 2018-19 την 4η θέση.

Εν συνεχεία το 2022 υπήρξε προπονητής στον Εθνικό και η ομάδα του Πειραιά ήταν εκ των πρωταγωνιστριών μέχρι και το 2024.

ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΕΝΕΚΟΥ-ΦΟΥΝΤΑΡΙΣΤΗ

Μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση για τον Παναθηναϊκό είναι η προσθήκη της 32χρονης Άλκηστις Μπενέκου με καριέρα στον Τρίτωνα Αμαρουσίου, τον ΑΝΟ Γλυφάδας ,τον Εθνικό και τον Ολυμπιακό.

Αγωνίστηκε στην εθνική ομάδα νέων, πρωταθλήτρια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Νέων 2011, και ήταν μέλος της ελληνικής ομάδας στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα το 2013.

Το 2014, υπέγραψε με το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα και άρχισε να παίζει για την πανεπιστημιακή ομάδα υδατοσφαίρισης Σαν Ντέβιλς. Στις αρχές του 2017, έγινε μία από τους δέκα κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία της ομάδας.

Με την Εθνική Γυναικών έχει κατακτήσει μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, ενώ με τις εθνικές υποδομών έχει στεφθεί Πρωταθλήτρια Κόσμου και Ευρώπης (Νεανίδων/Νέων Γυναικών).

Τον Φεβρουάριο του 2025, ήταν από τις κορυφαίες παίκτριες της Γαλατασαράι στην πορεία της μέχρι τον τελικό του Challenger Cup, όπου η ομάδα κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Επίσης, το 2025 πανηγύρισε την κατάκτηση του Nordic League με τον σύλλογο.

ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Μια ακόμα παίκτρια με μεγάλη εμπειρία που θα φορέσει το πράσινο σκουφάκι είναι η Μαρία Βασιλακοπούλου.

Γεννημένη το 1989 έχει κάνει καριέρα σε Νηρέα Χαλανδρίου, Εθνικό και Ολυμπιακό ενώ το 2014 ήρθε σε συμφωνία με την ιταλική Ρόμα.

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ-ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Γεννημένη στις 23/10/2001, η Εμμανουέλα Αρχοντάκη αγωνίζεται ως τερματοφύλακας και έχει ύψος 1.70μ.

Έκανε τα πρώτα της βήματα στο πόλο στο ΝΟ Ρεθύμνου και μετά μετακόμισε στον ΑΝΟ Γλυφάδας, μένοντας στην ομάδα της Αττικής έως το 2021.

Επόμενος σταθμός της καριέρας της ήταν η ΑΕΚ, ενώ τη σεζόν 2022-23 αγωνίστηκε με το σκουφάκι του ΝΟ Λάρισας, διευρύνοντας τις παραστάσεις της από την Α1 Κατηγορία.

Την περασμένη σεζόν (2023-24) αγωνίστηκε στον Άλιμο, με τον οποίο απέκτησε παραστάσεις και από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Διεθνής με όλες τις «μικρές» ηλικιακές κατηγορίες των Εθνικών Ομάδων, από την Εθνική Κορασίδων έως την Εθνική Νέων Γυναικών.

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΚΑΡΚΑΝΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Μια ακόμα αξιόλογη υδατοσφαιρίστρια που μπήκε στη μηχανή του «τριφυλλιού» είναι η Βιργινία Καρκάνη. Πρόκειται για μια αθλήτρια με καριέρα στον Τρίτωνα Αμαρουσίου και από το 2022 αγωνιζόταν με τα χρώματα του ΓΣ Περιστερίου.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Η Ελευθερία Ιερωνυμάκη αποκτήθηκε από τη ΝΕ Λαμίας και είναι μια αθλήτρια που άπιξε σημαντικό ρόλο για την ομάδα της.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Η Μαριάννα Θωμοπούλου (γεννημένη το 2003) είναι Ελληνίδα αθλήτρια της υδατοσφαίρισης, η οποία αγωνίζεται κυρίως στην περιφέρεια.

Έχει αγωνιστεί στον Εθνικό το 2018 ενώ έπειτα πήρε μεταγραφή για τον ΑΝΟ Γλυφάδας ενώ το 2022 αγωνίστηκε με τον Πανιώνιο.Στο παρελθόν έχει συμπεριληφθεί και στο ρόστερ του Νηρέα Χαλανδρίου.

Έχει κληθεί σε καμπ προετοιμασίας της προεθνικής ομάδας Νέων Γυναικών, συμμετέχοντας στον σχεδιασμό των εθνικών κλιμακίων για τις ηλικιακές κατηγορίες Κ18 και Κ19

ΜΥΡΤΩ ΚΑΣΣΑΡΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Η Μυρτώ Κάσσαρη γεννήθηκε στις 26 Απριλίου 2004 και αγωνίζεται ως περιφερειακός. Ξεκίνησε το πόλο σε ηλικία 10 ετών στον Νηρέα Χαλανδρίου, όπου σε επίπεδο ηλικιακών πρωταθλημάτων κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Μίνι Κορασίδων το 2017, Νεανίδων το 2019 και Νέων Γυναικών το 2020.

Την ίδια σεζόν (2019-2020) κατέλαβαν την 4η θέση στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών με την ομάδα του Νηρέα Χαλανδρίου, ενώ την αμέσως επόμενη χρονιά (2020-2021) κατέκτησε και πάλι το χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών.

Την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 αγωνίστηκε στην ΑΕΚ κατακτώντας την 5η θέση στην Α1 Γυναικών ενώ έχει αγωνιστεί και με την ομάδα του Εθνικολυ.

Παράλληλα, σε επίπεδο Εθνικών Ομάδων, συμμετείχε το 2019 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κορασίδων στο Κίρισι της Ρωσίας, όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, ενώ μετά από 2 χρόνια, το 2021, με την Εθνική Ομάδα των Νεανίδων πήρε τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων που διεξήχθη στο Σίμπενικ της Κροατίας.

ΕΛΕΝΗ-ΝΙΚΗ ΣΑΜΑΡΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Μια ακόμα σημαντική προσθήκη για τον Παναθηναϊκό είναι αυτή της περιφερειακής Ελένης Νίκης Σαμαρά, γεννημένης το 1991.

Έχει αγωνιστεί με την ομάδα του Ηλυσιακού, του Νηρέα Χαλανδρίου και του ΟΦΗ και αναμένεται να προσφέρει στον Σύλλογο.

ΞΕΝΙΑ ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ-ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Μια ακόμα σημαντική προσθήκη στη θέση της τερματοφύλακα για τον Παναθηναϊκό

Ξεκίνησε από τον Ιωνικό Νικαίας, με τον οποίο το 2004 κέρδισε την άνοδο στην Α1 κατηγορία. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Εθνικό Πειραιώς (όπου διακρίθηκε για τις επεμβάσεις της σε κρίσιμα ματς) και στον Ολυμπιακό.

Υπήρξε μέλος των εθνικών ομάδων, εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε σημαντικές διοργανώσεις, όπως το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (2005, 2006) και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2007.

ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΟΒΑΡΑ-ΦΟΥΝΤΑΡΙΣΤΗ

Έχει μακρά θητεία σε συλλόγους της Α1 και Α2 κατηγορίας. Έχει αγωνιστεί για αρκετά χρόνια στον Ποσειδώνα Ιλισίων, όπου διακρίθηκε ως φουνταριστή. Επίσης, έχει περάσει από τον Νηρέα Χαλανδρίου και τον ΟΦΗ.

Το 2016 είχε καταλάβει υψηλή θέση στη βαθμολογία για την ανάδειξη της κορυφαίας φουνταριστής στο «Έπαθλο Novasports

ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Η Μαρία Γαλιατσάτου ξεκίνησε το πόλο από τον ΓΣ Περιστερίου, ενώ πέρασε για ένα έτος από την Ακαδημία του ΟΣΦΠ. Ακολούθησε ο ΑΝΟΓ, με τον οποίο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο σε Νέες Γυναίκες και Νεάνιδες. Από το 2019 έως το 2022 ενίσχυσε και τη γυναικεία ομάδα του ΑΝΟΓ κατακτώντας 3 φορές την 3η θέση (2019, 2020, 2021) και 1 φορά την 2η θέση (2022). Έπειτα φόρεσε το σκουφάκι του Πανιωνίου και της ΑΕΚ ενώ αγωνίζεται ως Περιφερειακή.

ΗΛΙΑΝΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ-ΑΜΥΝΤΙΚΗ

Η Ηλιάνα Κοκκινάκη μεγάλωσε μέσα στην Ελληνική υδατοσφαίριση καθώς είναι κόρη του Κώστα Κοκκινάκη και της Αλεξίας Καμμένου.

Ξεκίνησε να παίζει πόλο στη Βουλιαγμένη ενώ από το 2023 ήταν πολίστρια στον ΟΦΗ στην Α2 και αγωνίζεται στη θέση της αμυντικού.

ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Έχει αγωνιστεί στον ΑΝΟ Γλυφάδας, αποτελώντας βασικό μέλος της ομάδας σε μεγάλες διοργανώσεις. Έχει επίσης φορέσει το σκουφάκι του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης (ΝΟΒ) καθώς και του Εθνικού ενώ αγωνίζεται στην Περιφέρεια.

ΙΟΥΛΙΑ ΑΝΝΑ ΚΟΝΤΟΝΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Μια ακόμα πολύ σημαντική παίκτρια που θα αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό είναι η Ιουλία Άννα Κοντονή. Είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδας. Το 2021 κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών (Κ20) που διεξήχθη στη Νετάνια.

Ξεκίνησε την καριέρα της από τον ΑΝΟ Γλυφάδας και Έπειτα αγωνίστηκε κατά σειρά στη Βουλιαγμένη, στον Εθνικό και στον ΠΑΟΚ.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Η Αγγελική Βασιλακοπούλου έχει αγωνιστεί σε αρκετές ελληνικές ομάδες.. Υπήρξε μέλος της ομάδας του Ολυμπιακού το 2014 ενώ έχει επίσης αγωνιστεί στον ΑΝΟ Γλυφάδας.

Τιμ Μάνατζερ: Ανδρέας Παπαδημητρακόπουλος