Απέναντι στην Ιταλία η εθνική ομάδα, στο δρόμο για τα ημιτελικά

Απέναντι στην Ιταλία θα βρεθεί σήμερα, Σάββατο στις 15:00 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των γυναικών, στο πρώτο παιχνίδι της β’ φάσης του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, που φιλοξενείται στο Olympic Pools Complex του Φούντσαλ, στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας.

Και οι δυο ομάδες είναι αήττητες, και οι δυο ομάδες -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- θα καταλάβουν τις δυο πρώτες θέσεις του (νέου) Ε’ ομίλου και θα βρεθούν στην τετράδα και τα ημιτελικά. Το συγκεκριμένο παιχνίδι θα κρίνει την πρωτιά του ομίλου και βεβαίως αποτελεί το πρώτο πολύ δυνατό τεστ σε αυτό το πρωτάθλημα. Η εθνική μας, ολοκλήρωσε την πρώτη φάση (α’ όμιλος) με την καλύτερη επίθεση και από τις 16 ομάδες του τουρνουά (73 τέρματα), με την Ιταλία (γ’ όμιλος) να ακολουθεί με 66. Δυο συγκροτήματα που έχουν πλούσια παράδοση από συναντήσεις σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με νωπές ακόμα τις μνήμες από την τελευταία τους.

Ήταν στις 13/1/2024 στο Αϊντχόφεν που αναμετρήθηκαν στον «μικρό» τελικό για το χάλκινο μετάλλιο αλλά και όχι μόνο, καθώς η νικήτρια θα έπαιρνε και το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024. Στον αγώνα της ζωής τους λοιπόν, τα κορίτσια της Ελλάδας, νίκησαν 7-6 τη Ιταλία σε ένα δραματικό, συγκλονιστικό «μικρό» τελικό (που μόνο…μικρός δεν ήταν) και πέτυχαν το διπλό κέρδος. Πέτυχαν…τζακ ποτ.

ΕΛΛΑΔΑ (Αλεξία Καμμένου): Διαμαντοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 1, Χυδηριώτη, Ελευθεριάδου 1, Μαργαρίτα Πλευρίτου 1, Ξενάκη 1, Ασημάκη 2, Πάτρα, Νίνου 1, Βασιλική Πλευρίτου, Γιαννοπούλου, Ελληνιάδη, Σταματοπούλου.

ΙΤΑΛΙΑ (Κάρλο Σίλιπο): Κοντορέλα, Ταμπάνι, Γκαλάρντι 1, Αβένιο 1, Τζιουστίνι, Μπετίνι, Πικότζι 1, Μπιανκόνι 2, Παλμιέρι, Γκαντ, Γκεργκόλ, Βιακάβα 1, Μπαντσέλι.

Συνολικά, Ελλάδα και Ιταλία έχουν συναντηθεί 20 φορές σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με την εθνική μας να έχει 6 νίκες και 14 ήττες. Πέρα από τον αγώνα του 2024, αναμετρήθηκαν μεταξύ άλλων στον τελικό πάλι στο Αϊντχόφεν στις 28/1/12 όπου χάσαμε 13-10: ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Μορφέσης): Κούβδου, Τσουκαλά 2, Μελιδόνη, Ψούνη Ηλ.1, Λιόση, Αβραμίδου, Ασημάκη 3, Ρουμπέση 3, Γερόλυμου 1, Μανωλιουδάκη, Αντωνάκου, Λαρά, Διαμαντοπούλου Χρ.

Επίσης στις 7/9/22 στο Σπλιτ παίξαμε στον ημιτελικό, και νικήσαμε 12-9 (στον τελικό χάσαμε από την Ισπανία 9-6): ΕΛΛΑΔΑ (Αλεξία Καμμένου): Σταματοπούλου, Ελ. Πλευρίτου 2, Χυδηριώτη 1, Τριχά, Μ. Πλευρίτου, Ξενάκη 2, Νίνου 3, Πάτρα 1, Σιούτη 1, Β. Πλευρίτου 2, Γιαννοπούλου, Μυριοκεφαλιτάκη, Σωτηρέλη.

Αναλυτικά οι 20 συναντήσεις Ελλάδα-Ιταλία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα:

16.8.89 Βόννη 5-9, 19.8.91 Αθήνα 4-11, 3.8.93 Λήντς 4-6, 25.8.95 Βιέννη 4-8, 6.9.99 Πράτο 5-7, 17.6.01 Βουδαπέστη 3-5, 21.6.01 Βουδαπέστη 1-7, 7.6.03 Λουμπλιάνα 5-7, 4.9.06 Βελιγράδι 7-8, 7.7.08 Μάλαγα 9-10, 31.8.10 Ζάγκρεμπ 7-5, 8.9.10 Ζάγκρεμπ 10-5, 18.1.12 Αϊντχόφεν 10-9, 28.1.12 Αϊντχόφεν 10-13, 22.7.14 Βουδαπέστη 9-11 πέναλτι (7-7 κ.δ.), 20.1.16 Βελιγράδι 4-10, 15.7.18 Βαρκελώνη 7-6, 25.1.20 Βουδαπέστη 5-7, 7.9.22 12-9, 13.1.24 Αϊντχόφεν 7-6.

Β΄ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ

Σάββατο 31/1

15:00 ΕΛΛΑΔΑ - Ιταλία (Ε΄Όμιλος)

17:00 Iσπανία - Ισραήλ (ΣΤ ΄Όμιλος)

19:15 Γαλλία - Κροατία (Ε΄Όμιλος)

21:15 Ολλανδία - Ουγγαρία (ΣΤ ΄Όμιλος)

Κυριακή 1/2

17:30 Ιταλία - Γαλλία (Ε΄Όμιλος)

19:00 Ουγγαρία - Ισραήλ (ΣΤ ΄Όμιλος)

20:45 EΛΛΑΔΑ - Κροατία (Ε΄Όμιλος)

22:15 Ολλανδία - Ισπανία (ΣΤ ΄Όμιλος)

ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Ε' Όμιλος

1) ΕΛΛΑΔΑ 3 (23-5)

2) Ιταλία 3 (24-12)

3) Κροατία 0 (12-24)

4) Γαλλία 0 (5-23)

ΣT' Όμιλος

1) Ολλανδία 3 (23-6)

2) Ουγγαρία 3 (9-7)

3) Ισπανία 0 (7-9)

4) Ισραήλ 0 (6-23)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Τρίτη 3/2

19:15 1ος Ε' Ομίλου - 2ος Στ' Ομίλου

21:15 1ος Στ' Ομίλου - 2ος Ε' Ομίλου

ΤΕΛΙΚΟΙ

Πέμπτη 5/2

19:15 Μικρός τελικός

21:15 Μεγάλος τελικός