Πάτησε Ελλάδα η Εθνική ανδρών με το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος (vid)

Στην Αθήνα επέστρεψε η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών, μετά τη σπουδαία επιτυχία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία στη διοργάνωση και στον μικρό τελικό επικράτησε με εμφατικό τρόπο της Ιταλίας με 12-5, εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση. Πρόκειται για το πρώτο ευρωπαϊκό μετάλλιο στην ιστορία της Εθνικής ανδρών.

Με την άφιξή τους στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», οι Έλληνες πολίστες γνώρισαν θερμή υποδοχή από συγγενείς, φίλους και εκπροσώπους των ΜΜΕ, που έσπευσαν να τους συγχαρούν για τη μεγάλη τους επιτυχία. Το «παρών» έδωσε και ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.