Πρεμιέρα με το δεξί για την εθνική γυναικών που συνέτριψε την Σλοβακία 24-7

Με καταιγιστικό ρυθμό από την αρχή έως το τέλος, η εθνική ομάδα πόλο γυναικών δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην υποδεέστερη Σλοβακία, η οποία αποδέχτηκε τη μοίρα της, γνωρίζοντας την ήττα με 24-7 στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Μαδέιρα.

Στο πρώτο οκτάλεπτο, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα άνοιξε το σκορ με την Μυριοκεφαλιτάκη στο 7:38 από τη θέση της φουνταριστής. Στην επόμενη φάση η Σταματοπούλου δέχτηκε αποβολή 18 δευτερολέπτων, με την Σλοβακία να αδυνατεί να σκοράρει χωρίς τερματοφύλακα, το οποίο ήταν χαρακτηριστικό της εικόνας του παιχνιδιού.

Το 2-0 έκανε η Ξενάκη στο 5.52, στην κόντρα, με την Μυριοκεφαλιτάκη να επανέρχεται στο 05:36 για το 3-0.

Με τρία σερί γκολ της Βάσως Πλευρίτου στο (4:59, 3:44 και 2:30) το σκορ ξέφυγε σε 6-0. Η Μυριοκεφαλιτάκη εκτέλεσε δις την Ματούσκοβα για το 8-0. Η Σλοβακία πέτυχε το πρώτο της γκολ με την Χολίκοβα στο 0:05.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο η Ανδρονίκη Καράγιαννη σκόραρε για το 9-1 στο 07:17 στην αντεπίθεση, με την Σιούτη να πετυχαίνει το 10-1 στο 02:58. Η Σλοβακία κατάφερε να αντιδράσει στο 02:36 με την Βιταλιάνο, η οποία μείωσε σε 10-2. Η εθνική μας απάντησε με τις Φουντωτού και Νίνου, για το 12-2 στο 02:08 και 01:42, αντίστοιχα. Η Γκαραντσόβσκα στην παίκτρια παραπάνω έγραψε το 01:13 για την Σλοβακία, με την Καράγιαννη να επαναφέρει τη διαφορά στα 10 γκολ στο 0:45. Η Σλοβακία ξαναχτύπησε με την Κατσκόβα για το 13-4 στο 0:32, το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Στο τρίτο οκτάλεπτο τα γκολ των Ξενάκη με πλασέ έκανε στο 06:34 και Βάσως Πλευρίτου στο 06:01 διαμόρφωσαν το 15-4, με την Μπαρανονίτσοβα να μειώνει στο 05:20, σε 15-5. Οι Ανδρονίκη Καράγιαννη και Ελευθερία Πλευρίτου στην κόντρα στο 4:11 και 03:33 άνοιξαν την «ψαλίδα» σε 17-5. Η Αφροδίτη Μπιτσάκου με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έγραψε το 18-5, στην παρθενική της εμφάνιση με την εθνική ομάδα των γυναικών, σε ηλικία 15 ετών και δύο ημερών. Καράγιαννη στο 02:08 και Τρίχα στο 00:36 συνέχισαν να σφυροκοπούν αλύπητα την Σλοβακία, κλείνοντας το τρίτο οκτάλεπτο με το σκορ στο 20-5.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο η Σιούτη στην παίκτρια παραπάνω πέτυχε ένα ακόμη τέρμα για το 21-5, με την Σεντλάκοβα να σκοράρει για το 21-6 στο 5:52, ωστόσο εκτελώντας εύστοχα πέναλτι η Τρίχα στο 05:21 έγραψε το 22-6. Το 23-7 σημείωσε η Καράγιαννη στο 03:14, με την Βιταλιάνο να σκοράρει από τα έξι μέτρα για το 23-7 στο 02:52.

Το τελικό σκορ24-7, «έγραψε» με το τρίτο προσωπικό τέρμα της Τριχά στο 00:44.

Ελλάδα - Σλοβακία 24-7

Οκτάλεπτα: 8-1, 5-3, 7-1, 4-2

Ελλάδα (Παυλίδης): Ελ. Πλευρίτου 2, Τρίχα 3, Φουντωτού 1, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Ξενάκη 2, Β. Πλευρίτου 3, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Μπιτσάκου 1, Καράγιαννη 5.

Σλοβακία (Ραγκούσα): Γκαραντσοκβα 1, Βιταλιάνο 2, Μπαρανοβίτσοβα 1, Σελντάκοβα 1, Κατσβκοβα1, Χολικόβα 1