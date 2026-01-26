Πρεμιέρα κόντρα στη Σλοβακία για τη «γαλανόλευκη» παγκόσμια πρωταθλήτρια

Μια νέα αρχή, ένα νέο ξεκίνημα. Με τον ίδιο στόχο: βήμα-βήμα να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Στο βάθρο, στο μετάλλιο, στην πρώτη θέση.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των γυναικών αρχίζει σήμερα στις 12.30 ώρα Ελλάδας (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) απέναντι στη Σλοβακία τους αγώνες της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στην πόλη Φούνσαλ στην Μαδέϊρα στην Πορτογαλία. Η διαφορά δυναμικότητας είναι δεδομένη, κάθε αρχή όμως «κρύβει» το δικό της άγχος. Η Ελλάδα μετέχει για 20η φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με τέσσερα ασημένια μετάλλια (2010 Ζάγκρεμπ, 2012 Αϊντχόφεν, 2018 Βαρκελώνη, 2022 Σπλιτ) και ένα χάλκινο μετάλλιο το 2024 στο Αϊντχόφεν που συνδυάστηκε με την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024» για πρώτη φορά μετά το 2008 (Πεκίνο). Δεν έχει κατακτήσει ποτέ το χρυσό μετάλλιο.

Η Σλοβακία, μετά από 27 χρόνια απουσίας από τη διοργάνωση, συμμετέχει φέτος για 4η σερί φορά, με καλύτερη την 8η θέση το 2020 (15η πριν δυο χρόνια).

Η εθνική ομάδα «πέταξε» σήμερα για την ιβηρική, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Χάρη Παυλίδη να έχει μαζί του τις:

ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ: Μπιτσάκου Αφροδίτη, Πάτρα Μαρία.

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Γρηγοροπούλου Ελένη.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ: Καραγιάννη Ανδρονίκη.

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Καρύτσα Ευαγγελία, Ξενάκη Ελένη, Φουντωτού Ελευθερία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία, Νίνου Ειρήνη, Πλευρίτου Βασιλική, Σιούτη Χριστίνα, Σταματοπούλου Ιωάννα, Τορνάρου Σοφία, Τριχά Φωτεινή.

FERENCVAROS TC: Πλευρίτου Ελευθερία.

Μαζί στην αποστολή, ο συνεργάτης του ομοσπονδιακού, Αντώνης Βλοντάκης, η αναλυτής βίντεο Κάτια Τάνκεβα , η φυσιοθεραπεύτρια Μυρσίνη Βασιλοπούλου, ο γιατρός Σπύρος Μπάλλας ενώ αρχηγός αποστολής είναι ο Γρηγόρης Δέδες.

Η εθνική μας ομάδα μετέχει στον α’ προκριματικό όμιλο και θα παίξει κατά σειρά με τις Σλοβακία (26/1, 12.30 ώρα Ελλάδας), Γαλλία (27/1, 19.00) και Γερμανία (29/1, 15.45).

Όλες οι αναμετρήσεις της θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

1993 Λιντς 19-2, 2020 Βουδαπέστη 18-2: ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Μορφέσης): Διαμαντοπούλου Χρ., Σταματοπούλου (τερματοφύλακες), Τσουκαλά 1, Διαμαντοπούλου Β. 2, Ελευθεριάδου, Πλευρίτου Μαργ. 5, Αβραμίδου, Νίνου Ειρ. 1, Μπενέκου Άλκ., Κότσια 2, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Πλευρίτου Ελ. 3, Ξενάκη 3.

Γενικότερα, οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί δύο φορές τα τελευταία χρόνια, με την Ελλάδα να κυριαρχεί και στους δύο αγώνες: 22-3 στα προημιτελικά του Προολυμπιακού Τουρνουά του Τόκιο 2021 στην Τεργέστη της Ιταλίας, και 18-2 στη Φάση των Ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2020 στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Οι 16 ομάδες που θα συμμετάσχουν, χωρίσθηκαν σε τέσσερις ομίλους των τεσσάρων και είναι αναλυτικά οι:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ: ΕΛΛΑΔΑ, Γαλλία, Σλοβακία, Γερμανία.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ: Ουγγαρία, Ρουμανία, Ισπανία, Πορτογαλία

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ: Ιταλία, Σερβία, Κροατία, Τουρκία

Δ’ ΟΜΙΛΟΣ: Ολλανδία, Ελβετία, Μεγάλη Βρετανία, Ισραήλ.

Από κάθε όμιλο οι δύο πρώτες ομάδες θα προκριθούν στη δεύτερη φάση. Οι όμιλοι Α και Γ θα ενωθούν για να σχηματίσουν τον Όμιλο Ε, ενώ οι όμιλοι Β και Δ θα σχηματίσουν τον Όμιλο ΣΤ, και όλα τα αποτελέσματα από τη πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη.

Οι νικητές και οι δεύτερες ομάδες της δεύτερης φάσης των ομίλων θα προκριθούν στους ημιτελικούς 1-4, ενώ οι ομάδες που θα πάρουν την 3η και 4η θέση θα αγωνιστούν για τις θέσεις 5-8.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1Η ΗΜΕΡΑ — 26/1/2026

11:00 Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ – Ελβετία – Ισραήλ

12:30 A΄ΟΜΙΛΟΣ– Ελλάδα – Σλοβακία

14:15 A΄ ΟΜΙΛΟΣ – Γαλλία – Γερμανία

15:45 Γ΄ΟΜΙΛΟΣ – Ιταλία – Κροατία

17:30 Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ – Σερβία – Τουρκία

19:00 B΄ΟΜΙΛΟΣ – Ουγγαρία– Ισπανία

20:45 Δ΄ΟΜΙΛΟΣ – Ολλανδία– Μεγάλη Βρετανία

22:15 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

23:00 B’ ΟΜΙΛΟΣ – Ρουμανία – Πορτογαλία