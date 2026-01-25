Η απονομή του ιστορικού χάλκινου μεταλλίου στην Εθνική Ανδρών (vid)

Η Εθνική μας ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών έγραψε ιστορία στο Βελιγράδι, κατακτώντας το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Μετά τον ημιτελικό απέναντι στην Ουγγαρία, οι διεθνείς μας επέστρεψαν πιο αποφασισμένοι και στον μικρό τελικό πραγματοποίησαν μια εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στην Ιταλία, επικρατώντας με 12-5. Έτσι, η Ελλάδα ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου και πανηγύρισε μια ιστορική διάκριση.

Με την ολοκλήρωση του τελικού ανάμεσα στην Ουγγαρία και τη Σερβία, όπου η οικοδέσποινα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, ακολούθησε η τελετή απονομής των μεταλλίων.

Οι Έλληνες διεθνείς έλαβαν το χάλκινο μετάλλιο από τον πρόεδρο της ΕΟΕ, Ισίδωρο Κούβελο, και τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Δείτε την απονομή του χάλκινου μεταλλίου στην Ελλάδα: