Κορυφαίος σκόρερ και στην καλύτερη 7άδα ο Αργυρόπουλος - Μαζί του και ο Κάκαρης! (vid)

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο, ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση στην κορυφή των σκόρερ με 26 τέρματα, ενώ βρέθηκε και στην κορυφαία επτάδα, μαζί με τον Κώστα Κάκαρη.

Ο Έλληνας διεθνής εντυπωσίασε από το ξεκίνημα της διοργάνωσης με τα δυναμικά και εντυπωσιακά του σουτ, όπως το γυριστό γκολ απέναντι στην Κροατία. Αν και ισοβάθμησε στα γκολ με τον Γάλλο Τόμας Βερνού, ο Αργυρόπουλος ήταν σαφώς πιο αποτελεσματικός, με ποσοστό ευστοχίας 68,4% έναντι 49,1% του Γάλλου, ο οποίος χρειάστηκε περισσότερες προσπάθειες για να φτάσει στον ίδιο αριθμό τερμάτων.

Στην κορυφαία επτάδα βρέθηκε και ο Κώστας Κάκαρης, ο οποίος ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με 18 γκολ και παράλληλα επιβεβαίωσε το status του ως κορυφαίος φουνταριστός στον κόσμο.

Πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης αναδείχθηκε ο Ντούσαν Μάντιτς της πρωταθλήτριας Ευρώπης Σερβίας, κορυφαίος τερματοφύλακας ο συμπαίκτης του Μίλαν Γκλούσατς, ενώ την καλύτερη επτάδα συμπλήρωσαν ακόμη ένας Σέρβος, ο Στραχίνια Ράσοβιτς, και δύο Ούγγροι, ο Κρίστιαν Μάνχερτς και ο νεαρός Ακος Νάγκι.

Η κορυφαία επτάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος: