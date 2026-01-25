Αργυρόπουλος: «Θα κοιτάξουμε να βελτιωθούμε και να φέρουμε το χρυσό σίγουρα» (vid)

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος στάθηκε στη μεγάλη φιλοδοξία της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, ενός μεταλλίου που αποτελεί το πρώτο της Ελλάδας στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Η Eθνική μας ομάδα επικράτησε της Ιταλίας στον μικρό τελικό και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική πορεία. Ο Αργυρόπουλος, που ήταν ο ηγέτης της «γαλανόλευκης» σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά, τόνισε ότι πλέον ο μοναδικός στόχος είναι η κατάκτηση του χρυσού σε κάθε μεγάλη διοργάνωση που ακολουθεί.

Ο διεθνής περιφερειακός πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις και στον αγώνα με την Ιταλία σημείωσε τέσσερα γκολ, φτάνοντας συνολικά τα 26 στη διοργάνωση. Με αυτό το επίτευγμα, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ισοβαθμώντας με τον Γάλλο Τόμας Βερνού, ενώ οι Σέρβοι Στραχίνια Ράσοβιτς και Ντούσαν Μάντιτς έμειναν αρκετά πίσω.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αργυρόπουλου:

«Θέλαμε την πρόκριση στον τελικό, θέλαμε το χρυσό, αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα το βήμα έγινε. Ανεβήκαμε ένα σκαλί και κάναμε ένα μεγάλο βήμα για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε, που είναι να κατακτούμε κάθε διοργάνωση που συμμετέχουμε».

Για την εξέλιξη του αγώνα: «Κάνεις σενάρια. Δεν μπορείς να προετοιμάζεσαι για το ιδανικό. Ο Ζερδεβάς ήταν καταπληκτικός, βγάλαμε πολλά μπλοκ. Εντάξει, δεν προετοιμαζόμασταν ακριβώς γι’ αυτό το παιχνίδι. Ήμασταν απόλυτα συγκεντρωμένοι, βάλαμε μεγάλα γκολ και πήγαν όλα όπως θέλαμε».

Για το ότι είναι ο πρώτος σκόρερ του τουρνουά: «Είναι όμορφο, αλλά νομίζω πως αν ερχόταν το χρυσό θα ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Σημασία έχει το μετάλλιο, που είναι πολύ πιο σημαντικό, πιστέψτε με και προχωράμε προς τον στόχο μας».

Στην ερώτηση αν πάμε να "ξορκίσουμε την κατάρα του χρυσού" απάντησε: «Ακριβώς. Έχω μιλήσει με πολλούς συμπαίκτες μου ξένους ανά τα χρόνια, που έχουν πάρει πολλά χρυσά με τις εθνικές ομάδες. Νομίζω είναι στο μυαλό. Για να είμαι ειλικρινής εμείς το είχαμε αποβάλει από το μυαλό μας, δεν είχαμε το ότι “δεν το έχουμε πάρει ποτέ”, “δεν μπορούμε να πάρουμε το χρυσό.

Ταπεινά προχωράμε και ξέρουμε τους στόχους μας. Είπαμε πλέον ότι στόχος μας είναι το χρυσό μετάλλιο στο επόμενο Παγκόσμιο, στο επόμενο Ευρωπαϊκό και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Φέτος θα δουλέψουμε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές είχαμε μία θετική εικόνα, βελτιωθήκαμε που ήταν ο στόχος και προχωράμε με αυτό ως γνώμονα.

Είχε πολύ κόσμο. Ευχαριστηθήκαμε κι εμείς το στάδιο. Οι δικοί μας άνθρωποι ήταν εδώ. Οι Έλληνες ήταν πάρα πολύ, Κύπριους είχα πάνω. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, μας στήριξαν. Ελπίζω να τους δώσαμε χαρά και να είναι σίγουροι ότι θα κοιτάξουμε να βελτιωθούμε και να τους φέρουμε το χρυσό σίγουρα».