Τα 18 μετάλλια της Εθνικής Ανδρών στις μεγάλες διοργανώσεις

Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου άφησαν πίσω τους τον αποκλεισμό από την Ουγγαρία (15-12 στον ημιτελικό) και επέστρεψαν δυναμικά, επικρατώντας για δεύτερη φορά της Ιταλίας στο τουρνουά. Έτσι, η «γαλανόλευκη» μετέτρεψε τη δεύτερη ευκαιρία της σε επιτυχία και έσπασε την «κατάρα» του Ευρωπαϊκού.
Με το χάλκινο του 2026, η Ελλάδα έφτασε συνολικά τα 18 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, εκ των οποίων τα 13 είναι χάλκινα. Πρόκειται για το πρώτο μετάλλιο της Εθνικής σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο, προσθέτοντας μια ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία της.
Τα μετάλλια της Εθνικής πόλο ανδρών (σύνολο 18)
Ασημένια (5):
- Ολυμπιακοί Αγώνες: 2020
- Παγκόσμιο Κύπελλο: 1997, 2025
- Μεσογειακοί Αγώνες: 2018
Χάλκινα (13):
- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: 2026
- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου: 2005, 2015, 2022, 2025
- World League: 2004, 2006, 2016, 2020
- Μεσογειακοί Αγώνες: 1951, 1991, 1993, 2013