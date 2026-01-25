Τα 18 μετάλλια της Εθνικής Ανδρών στις μεγάλες διοργανώσεις

Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών έγραψε ιστορία στο Βελιγράδι. Στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος νίκησε την Ιταλία με 12–5 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, ανεβαίνοντας για πρώτη φορά στο βάθρο της διοργάνωσης.

Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου άφησαν πίσω τους τον αποκλεισμό από την Ουγγαρία (15-12 στον ημιτελικό) και επέστρεψαν δυναμικά, επικρατώντας για δεύτερη φορά της Ιταλίας στο τουρνουά. Έτσι, η «γαλανόλευκη» μετέτρεψε τη δεύτερη ευκαιρία της σε επιτυχία και έσπασε την «κατάρα» του Ευρωπαϊκού.

Με το χάλκινο του 2026, η Ελλάδα έφτασε συνολικά τα 18 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, εκ των οποίων τα 13 είναι χάλκινα. Πρόκειται για το πρώτο μετάλλιο της Εθνικής σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο, προσθέτοντας μια ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία της.

Τα μετάλλια της Εθνικής πόλο ανδρών (σύνολο 18)

Ασημένια (5):

Ολυμπιακοί Αγώνες: 2020

Παγκόσμιο Κύπελλο: 1997, 2025

Μεσογειακοί Αγώνες: 2018

Χάλκινα (13):