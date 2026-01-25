Βλάχος: «Το αξίζαμε να φτάσουμε στο βάθρο»

Ο Θοδωρής Βλάχος μίλησε μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε πως η Ελλάδα άξιζε να φτάσει στο βάθρο και πως απέναντι στους Ιταλούς έδειξε πως το θέλει περισσότερο το χάλκινο μετάλλιο.

Οι δηλώσεις του Θοδωρή Βλάχου:

«Πιστεύω ότι το θέλαμε περισσότερο, παλέψαμε σκληρά, τελικώς επιτέλους φέραμε ένα μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και θα το απολαύσουμε, αυτό είναι όλο. Το αξίζαμε να φτάσουμε στο βάθρο.

Το καταφέραμε επιτέλους, το θέλαμε πολύ. Το θέλαμε γιατί δεν το είχαμε πάρει ποτέ. Η εμφάνιση μας δεν άφησε περιθώριο στο αντίπαλο και τέτοιες εμφανίσεις δίνουν μετάλλια και κύπελλα. Η Ιταλία παραμένει μια μεγάλη ομάδα αλλά ίσως είχαν το βάρος επειδή είχαν νέα παιδιά μέσα. Εμείς έχουμε βρεθεί ξανά σε έναν μικρό τελικό. Τη νίκη θέλαμε, δεν μας ενδιέφερε αν τα ήταν με ένα ή πέντε γκολ. Αλλά όπως ήρθε η νίκη το απολαύσαμε».