Διπλή εκπροσώπηση του Αλίμου ΝΑΣ ΒΕΤSSON στην Εθνική Γυναικών

Χαρά, τιμή και δικαίωση αποτελεί για τον Άλιμο ΝΑΣ BETSSON το γεγονός ότι δύο αθλήτριες του συλλόγου μας θα πλαισιώσουν την Εθνική Ομάδα Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Φούνσαλ της Μαδέιρα, το διάστημα 26/1-5/2.

Η αρχηγός της ομάδας μας, Μαρία Πάτρα και η rookie Αφροδίτη Μπιτσάκου, είναι στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού Χάρη Παυλίδη, κάτι που αποδεικνύει τόσο τη σταθερή παρουσία του Αλίμου ΝΑΣ BETSSON σε υψηλό επίπεδο, όσο και τη δυναμική της νέας γενιάς.

Στην τέταρτη παρουσία της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η Μαρία Πάτρα, με εμπειρία, αγωνιστική συνέπεια και ηγετική φυσιογνωμία εντός και εκτός νερού, επιστρέφει στο ρόστερ της παγκόσμιας πρωταθλήτριας ως μια αξιόπιστη λύση.

Στον αντίποδα, η παρθενική της εμφάνιση της Αφροδίτης Μπιτσάκου στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα των γυναικών, σηματοδοτεί την εμπιστοσύνη στο νέο αίμα. Η νεαρή πολίστρια του Αλίμου NAΣ BETSSON, εξαργυρώνει τη σκληρή δουλειά και την αγωνιστική αξιοπιστία της, με ποιοτικές εμφανίσεις όταν και όποτε της ζητηθεί.

Η ταυτόχρονη παρουσία της αρχηγού και της rookie μας στην Εθνική Ομάδα αποτυπώνει με σαφήνεια τη φιλοσοφία του Αλίμου ΝΑΣ BETSSON, που προσανατολίζεται σταθερά στην αξιοποίηση της παρακαταθήκης,των έμπειρων αθλητριών, επενδύοντας παράλληλα στη νέα γενιά.

Η Μαρία Πάτρα δήλωσε για την νέα κλήση της στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα: « Ο στόχος σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχουμε είναι πάντα το χρυσό μετάλλιο. Αυτή τη φορά πάμε ως παγκόσμιες πρωταθλήτριες και θέλουμε να παραμείνουμε στην κορυφή του βάθρου».

Από την πλευρά της η Αφροδίτη Μπιτσάκου σημείωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη και αποτελεί τιμή για μένα που, μαζί με τις συμπαίκτριές μου, θα εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στόχος μου είναι να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις».

Πηγή: https://alimoswaterpolo.com/