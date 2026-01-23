Πότε και τι ώρα παίζει η Ελλάδα στον μικρό τελικό - Οι πιθανοί αντίπαλοι

Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ουγγαρίας στον ημιτελικό, γνωρίζοντας την ήττα με 12-15 και πλέον στρέφει την προσοχή της στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Η «γαλανόλευκη» θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 18:00 (ώρα Ελλάδας), σε αγώνα που θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Αντίπαλός της θα είναι μία εκ των Σερβία ή Ιταλία, οι οποίες αναμετρώνται στον δεύτερο ημιτελικό την Παρασκευή (23/1, 21:30).

Παρά τον αποκλεισμό από τον μεγάλο τελικό, το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου παραμένει στο κυνήγι ενός ιστορικού μεταλλίου και θα έχει ακόμη μία ευκαιρία να ανέβει στο βάθρο της διοργάνωσης, η οποία φιλοξενείται στο Βελιγράδι.