Πότε και τι ώρα παίζει η Ελλάδα στον μικρό τελικό - Οι πιθανοί αντίπαλοι

Η «γαλανόλευκη» θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 18:00 (ώρα Ελλάδας), σε αγώνα που θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Αντίπαλός της θα είναι μία εκ των Σερβία ή Ιταλία, οι οποίες αναμετρώνται στον δεύτερο ημιτελικό την Παρασκευή (23/1, 21:30).
Παρά τον αποκλεισμό από τον μεγάλο τελικό, το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου παραμένει στο κυνήγι ενός ιστορικού μεταλλίου και θα έχει ακόμη μία ευκαιρία να ανέβει στο βάθρο της διοργάνωσης, η οποία φιλοξενείται στο Βελιγράδι.