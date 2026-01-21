Ο Θοδωρής Βλάχος μοίρασε χρόνο συμμετοχής, έδωσε ανάσες σε βασικά στελέχη και είδε τον αρχηγό Ντίνο Γενηδουνιά να επιστρέφει στη δράση, ενώ εκτός έμεινε ο Δημήτρης Νικολαΐδης λόγω ασθένειας.
Με αυτή τη νίκη, η Ελλάδα ολοκλήρωσε αήττητη τη φάση των ομίλων με έξι νίκες σε έξι αγώνες και πλέον στρέφει το βλέμμα της στο μεγάλο ραντεβού με την Ουγγαρία την Παρασκευή (23/1, 18:00, ΕΡΤ 2 Σπορ) για μια θέση στον τελικό.
Το ματς
Η «γαλανόλευκη» μπήκε από νωρίς σε θέση οδηγού, καθώς προηγήθηκε 5-0 στο πρώτο οκτάλεπτο, δείχνοντας απόλυτο έλεγχο του ρυθμού και μεγάλη επιθετική ποικιλία. Στη δεύτερη περίοδο η ελληνική υπεροχή συνεχίστηκε, με το σκορ να εκτοξεύεται στο 9-1 μέχρι το ημίχρονο, μετατρέποντας το ματς σε τυπική διαδικασία.
Η Ρουμανία προσπάθησε να μειώσει στο τρίτο οκτάλεπτο, φτάνοντας το σκορ στο 3-9 και στη συνέχεια στο 5-10, όμως η Ελλάδα απάντησε άμεσα και έκλεισε την περίοδο στο 13-5, διατηρώντας απόλυτο έλεγχο. Στο τελευταίο οκτάλεπτο οι διεθνείς συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, ανεβάζοντας τη διαφορά μέχρι το τελικό 18-9, χωρίς να αφήσουν περιθώρια αντίδρασης στους Ρουμάνους.
Τα οκτάλεπτα: 0-5, 1-4, 4-4, 4-5.
Ρουμανία (Μπόγκνταν Ρατ): Τικ, Ιουντεάν, Λουτέσκου 1, Φουλέα 2, Νεάμτου 1, Πριοτεάσα, Τέπελους, Οάντα, Γκεόργκε 1, Γκεοργκέσκου 4, Μπελενιέσι, Βάνσικ, Ντράγκουσιν, Λουνκάν.
Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 4, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 3, Παπαναστασίου, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 2, Κάκαρης 2, Παπανικολάου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς 1.
Tο πανόραμα στον ΣΤ' Όμιλο
1η αγωνιστική
Σάββατο 17/1
- Γεωργία - Ιταλία 14-16
- Ελλάδα - Τουρκία 20-8
- Κροατία - Ρουμανία 17-9
2η αγωνιστική
Δευτέρα 19/1
- Γεωργία - Ρουμανία 10-15
- Ελλάδα - Ιταλία 15-13
- Κροατία - Τουρκία 22-9
3η αγωνιστική
Τετάρτη 21/1
- Τουρκία-Γεωργία 11-14
- Ιταλία-Κροατία 13-10
- Ρουμανία-Ελλάδα
Βαθμολογία
- Ελλάδα 15
- Ιταλία 12
- Κροατία 9
- Ρουμανία 6
- Γεωργία 3
- Τουρκία 0
Ημιτελικοί
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου
- 18:00 Ελλάδα- Ουγγαρία
- 21:30 Σερβία - Ιταλία
Τελικοί
Κυριακή 25 Ιανουαρίου
- 18:00 Μικρός τελικός
- 21:30 Μεγάλος Τελικός