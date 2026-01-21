Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών έκλεισε με εμφατικό τρόπο τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Βελιγράδι, επικρατώντας της Ρουμανίας με 18-9 στον ΣΤ’ Όμιλο και διατηρώντας το απόλυτο των νικών στη διοργάνωση.

Ο Θοδωρής Βλάχος μοίρασε χρόνο συμμετοχής, έδωσε ανάσες σε βασικά στελέχη και είδε τον αρχηγό Ντίνο Γενηδουνιά να επιστρέφει στη δράση, ενώ εκτός έμεινε ο Δημήτρης Νικολαΐδης λόγω ασθένειας.

Με αυτή τη νίκη, η Ελλάδα ολοκλήρωσε αήττητη τη φάση των ομίλων με έξι νίκες σε έξι αγώνες και πλέον στρέφει το βλέμμα της στο μεγάλο ραντεβού με την Ουγγαρία την Παρασκευή (23/1, 18:00, ΕΡΤ 2 Σπορ) για μια θέση στον τελικό.

Το ματς

Η «γαλανόλευκη» μπήκε από νωρίς σε θέση οδηγού, καθώς προηγήθηκε 5-0 στο πρώτο οκτάλεπτο, δείχνοντας απόλυτο έλεγχο του ρυθμού και μεγάλη επιθετική ποικιλία. Στη δεύτερη περίοδο η ελληνική υπεροχή συνεχίστηκε, με το σκορ να εκτοξεύεται στο 9-1 μέχρι το ημίχρονο, μετατρέποντας το ματς σε τυπική διαδικασία.

Η Ρουμανία προσπάθησε να μειώσει στο τρίτο οκτάλεπτο, φτάνοντας το σκορ στο 3-9 και στη συνέχεια στο 5-10, όμως η Ελλάδα απάντησε άμεσα και έκλεισε την περίοδο στο 13-5, διατηρώντας απόλυτο έλεγχο. Στο τελευταίο οκτάλεπτο οι διεθνείς συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, ανεβάζοντας τη διαφορά μέχρι το τελικό 18-9, χωρίς να αφήσουν περιθώρια αντίδρασης στους Ρουμάνους.

Τα οκτάλεπτα: 0-5, 1-4, 4-4, 4-5.

Ρουμανία (Μπόγκνταν Ρατ): Τικ, Ιουντεάν, Λουτέσκου 1, Φουλέα 2, Νεάμτου 1, Πριοτεάσα, Τέπελους, Οάντα, Γκεόργκε 1, Γκεοργκέσκου 4, Μπελενιέσι, Βάνσικ, Ντράγκουσιν, Λουνκάν.

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 4, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 3, Παπαναστασίου, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 2, Κάκαρης 2, Παπανικολάου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς 1.

Tο πανόραμα στον ΣΤ' Όμιλο

1η αγωνιστική

Σάββατο 17/1

Γεωργία - Ιταλία 14-16

Ελλάδα - Τουρκία 20-8

Κροατία - Ρουμανία 17-9

2η αγωνιστική

Δευτέρα 19/1

Γεωργία - Ρουμανία 10-15

Ελλάδα - Ιταλία 15-13

Κροατία - Τουρκία 22-9

3η αγωνιστική

Τετάρτη 21/1

Τουρκία-Γεωργία 11-14

Ιταλία-Κροατία 13-10

Ρουμανία-Ελλάδα

Βαθμολογία

Ελλάδα 15 Ιταλία 12 Κροατία 9 Ρουμανία 6 Γεωργία 3 Τουρκία 0

Ημιτελικοί

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

18:00 Ελλάδα- Ουγγαρία

21:30 Σερβία - Ιταλία

Τελικοί

Κυριακή 25 Ιανουαρίου