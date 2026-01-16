Με Κρασσά η αποστολή της Εθνικής για την κοινή προετοιμασία με Ουγγαρία

Επί ουγγρικού εδάφους θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία της εθνικής υδατοσφαίρισης γυναικών, ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Πορτογαλίας (26 Ιανουαρίου-5 Φεβρουαρίου).

Οι πρωταθλήτριες κόσμου θα πραγματοποιήσουν κοινές προπονήσεις με την Ουγγαρία, από 19 έως 22 Ιανουαρίου, ενώ θα δώσουν και ένα φιλικό με τις Μαγυάρες, την Τετάρτη 21/1.

Ο Χάρης Παυλίδης θα έχει μαζί του 18 πολίστριες, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι Αθηνά Γιαννοπούλου και Στεφανία Σάντα, που δεν προλαβαίνουν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αντίθετα, στην αποστολή βρίσκεται η Νεφέλη Κρασσά, η οποία προσπαθεί να ξεπεράσει ένα πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί και να είναι σε θέση να βοηθήσει στη διοργάνωση. Κανονικά θα ταξιδέψει στην Ουγγαρία η Μαρία Πάτρα, η οποία είχε απουσιάσει από την αντίστοιχη κοινή προετοιμασία με την Ιταλία, την περασμένη εβδομάδα, λόγω ίωσης.

Αναλυτικά, την αποστολή για την Ουγγαρία απαρτίζουν οι Αφροδίτη Μπιτσάκου, Μαρία Πάτρα (Άλιμος), Ελένη Γρηγοροπούλου, Νικολέτα Κυριακοπούλου (Γλυφάδα), Ανδρονίκη Καραγιάννη, Αλεξία Τζούρκα (Εθνικός), Νεφέλη Κρασσά, Έλενα Ξενάκη, Ελευθερία Φουντωτού (Βουλιαγμένη), Ντένια Κουρέτα, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Ειρήνη Νίνου, Βάσω Πλευρίτου, Χριστίνα Σιούτη, Ιωάννα Σταματοπούλου, Σοφία Τορνάρου, Φωτεινή Τριχά (Ολυμπιακός), Ελευθερία Πλευρίτου (Φερεντσβάρος).

Στην Ουγγαρία θα ταξιδέψουν επίσης, ο συνεργάτης του ομοσπονδιακού τεχνικού, Αντώνης Βλοντάκης, ο αναλυτής βίντεο Λευτέρης Κατσινούλας και η φυσιοθεραπεύτρια Μυρσίνη Βασιλοπούλου, ενώ αρχηγός αποστολής είναι ο Γρηγόρης Δέδες. Η εθνική θα επιστρέψει στην Αθήνα στις 22 Ιανουαρίου και τρεις ημέρες αργότερα (25/1) οι 15 «εκλεκτές» του Χάρη Παυλίδη θα φύγουν για τη Μαδέιρα.