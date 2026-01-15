Ο δρόμος της Ελλάδας προς τα ημιτελικά μέσα από τη Β΄ φάση

Η Εθνική Ελλάδας μπήκε στη Β΄ φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Βελιγράδι με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις.

Η μεγάλη νίκη με 11-10 απέναντι στην Κροατία στο ντέρμπι του Β΄ Ομίλου έδωσε στη «γαλανόλευκη» την πρώτη θέση με 9 βαθμούς.

Στη Β΄ φάση σχηματίζεται ο ΣΤ΄ Όμιλος, όπου οι ομάδες μεταφέρουν τα αποτελέσματα και τους βαθμούς που είχαν μεταξύ τους στην Α΄ Φάση. Εκεί, η Ελλάδα θα δώσει τρεις αγώνες, ξεκινώντας το Σάββατο (17/1, 19:30) απέναντι στην Τουρκία. Το κομβικό παιχνίδι ακολουθεί τη Δευτέρα (19/1, 21:30) κόντρα στην Ιταλία, ενώ η φάση ολοκληρώνεται την Τετάρτη (21/1) με την αναμέτρηση απέναντι στη Ρουμανία.

Με βάση τα δεδομένα της βαθμολογίας, η Ελλάδα χρειάζεται ουσιαστικά τουλάχιστον έναν βαθμό απέναντι στην Ιταλία – είτε με νίκη είτε ακόμη και με ήττα στα πέναλτι – για να εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αγώνα Ιταλίας – Κροατίας στην τελευταία αγωνιστική.

Οι δύο πρώτες ομάδες του ΣΤ΄ Ομίλου θα πάρουν το εισιτήριο για την τετράδα, ενώ οι υπόλοιπες θα αγωνιστούν για τις θέσεις 5-12, με βάση την τελική τους κατάταξη. Για την Εθνική του Θοδωρής Βλάχος, ο δρόμος προς τον μεγάλο τελικό – που είναι προγραμματισμένος για τις 25 Ιανουαρίου στη Belgrade Arena – έχει πλέον ξεκαθαρίσει, με το όνειρο του ευρωπαϊκού μεταλλίου να μοιάζει πιο ρεαλιστικό από ποτέ.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΩΝ «6» ΣΤ':

ΕΛΛΑΔΑ 6 Ιταλία 6 Κροατία 3 Ρουμανία 3 Τουρκία 0 Γεωργία 0

Το πρόγραμμα της Εθνικής στον ΣΤ΄ Όμιλο:

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

16:30 Γεωργία - Ιταλία

19:00 Ελλάδα - Τουρκία

21:30 Κροατία - Ρουμανία

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

16:30 Γεωργία - Ρουμανία

19:00 Κροατία - Τουρκία

21:30 Ελλάδα - Ιταλία

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου