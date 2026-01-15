Γενηδουνιάς: «Σοβαρό λάθος μου η αποβολή - Η νοοτροπία μας είναι "refuse to lose"»

Με ειλικρίνεια και αυτοκριτική μίλησε ο Ντίνος Γενηδουνιάς μετά τη σπουδαία νίκη της Εθνική Ελλάδας με 11-10 απέναντι στην Κροατία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο ανδρών.

Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης» αναφέρθηκε στο λάθος που οδήγησε στην αποβολή του χωρίς αντικατάσταση, στάθηκε στη συγκλονιστική αμυντική προσπάθεια της Εθνικής στα τελευταία λεπτά με παίκτη λιγότερο και υπογράμμισε τη νοοτροπία «refuse to lose» που χαρακτηρίζει την ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γενηδουνιά:

«Ήταν ένα σοβαρό λάθος εκ μέρους μου η αποβολή. Θέλω πρώτα να απολογηθώ στους συμπαίκτες μου, στον προπονητή και σε όσους μας έβλεπαν. Ως πιο έμπειρος εδώ και αρχηγός της ομάδας, ακόμη κι αν έγινε κατά λάθος, δεν έπρεπε να συμβεί κάτι τέτοιο.

Ήταν η δέκατη φορά στον αγώνα που, σε ένα τράβηγμα, προσπάθησα να φύγω στην άμυνα και τον βρήκα στο πρόσωπο. Με βάση την εμπειρία μου, δεν επιτρέπεται ούτε κατά λάθος να γίνεται κάτι τέτοιο.

Συγχαρητήρια στην ομάδα μου για το σθένος που έδειξε. Δεν νομίζω ότι έχω ξαναδεί κάτι αντίστοιχο: τέτοια άμυνα με παίκτη λιγότερο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος μού είπε ότι δεν είχαμε κερδίσει ποτέ την Κροατία σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ήταν πολύ δύσκολος αντίπαλος. Μέχρι σήμερα είχαμε τέσσερις ισοπαλίες και εννέα ήττες. Αυτή η ομάδα ένιωθε άνετα απέναντί μας, όχι όμως τα τελευταία χρόνια. Θέλαμε εμείς να αρχίσουμε να παίρνουμε το πάνω χέρι, γιατί έχουμε δείξει ότι είμαστε τέτοια ομάδα.

Η νοοτροπία μας είναι “refuse to lose”. Το έχουμε δείξει πολλές φορές. Η ατυχία μάς έχει χτυπήσει την πόρτα αρκετές φορές στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ψυχολογικά το έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Βγάλαμε μία και δύο μεγάλες άμυνες εκεί που χρειάστηκε, ακόμη κι όταν γύρισαν τον χρόνο πίσω στα τελευταία δευτερόλεπτα».