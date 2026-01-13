Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε η Εθνική ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών το δεύτερο παιχνίδι της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, συντρίβοντας τη Σλοβενία με το εντυπωσιακό 23-8 στο Βελιγράδι.

Η αναμέτρηση διεξήχθη στην Belgrade Arena, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να επιβεβαιώνει από νωρίς τη διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων.

Με αυτή τη νίκη, η Ελλάδα έκανε το «δύο στα δύο» στη διοργάνωση και φιγουράρει στην κορυφή του Β’ Ομίλου μαζί με την Κροατία. Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες την Πέμπτη (15/1, 21:30) σε ένα παιχνίδι κομβικής σημασίας, καθώς εκτός από την πρωτιά του ομίλου, μετρούν και οι βαθμοί που μεταφέρονται στη δεύτερη φάση, βάσει του νέου συστήματος διεξαγωγής.

Το ξεκίνημα του αγώνα είχε μια μικρή δόση έκπληξης, με τη Σλοβενία να προηγείται 1-0 και 2-1 στα πρώτα λεπτά. Η απάντηση της «γαλανόλευκης», ωστόσο, ήταν άμεση. Με ένα επιμέρους σερί 6-0, η Εθνική έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο στο 7-2, παίρνοντας από νωρίς τον απόλυτο έλεγχο του ματς.

Από εκείνο το σημείο και μετά, η εικόνα του αγώνα δεν άφηνε περιθώρια αμφισβήτησης. Η άμυνα της Ελλάδας λειτούργησε υποδειγματικά, ενώ στην επίθεση υπήρχε συνεχής εναλλαγή πρωταγωνιστών. Η διαφορά γκολ αυξανόταν σταθερά, φτάνοντας ακόμα και στο +16 λίγα λεπτά πριν το τέλος (22-6 και 23-7).

Ιδιαίτερα θετικό στοιχείο για τον Θοδωρή Βλάχο ήταν ο πλουραλισμός στο σκοράρισμα, καθώς συνολικά 10 Έλληνες διεθνείς βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Πρώτοι σκόρερ αναδείχθηκαν οι Αργυρόπουλος και Νικολαΐδης, σημειώνοντας από τέσσερα γκολ ο καθένας.

Τα οκτάλεπτα: 2-7, 1-5, 2-7, 3-4

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Μίρκο Βίτσεβιτς): Μπέτον, Στεφάνοβιτς 1, Κάντιβετς 1, Τσαντς 1, Σάντακ, Λίπνικ, Ν. Στρομάγερ, Παούνοβιτς, Φίτσουρ, Τσέραρ, Τρόπαν 2, Πότοτσνικ 2, Μπούλαϊτς, Μπ. Στρομάγερ

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 3, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης 1, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 3, Γκίλλας 3, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 1, Κάκαρης 2, Νικολαϊδης 4, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς

Διαιτητές: Μίσκοβιτς (Μαυροβούνιο), Ντε Ραφαέλε (Μάλτα)

Η βαθμολογία του Β' Ομίλου: