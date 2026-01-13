Κόντρα στη Σλοβενία η εθνική ανδρών με μόνο στόχο τη νίκη

Τον δεύτερο αγώνα της στον Β' Όμιλο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος δίνει σήμερα Τρίτη (13/1), η Εθνική μας ομάδα υδατοσφαίρισης των Ανδρών. Αντίπαλός της αυτή τη φορά η Σλοβενία στις 16:15 ώρα Ελλάδας (απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), στη “Belgrade Arena” του Βελιγραδίου.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στοχεύει στο «2 στα 2», για να κάνει το δεύτερο βήμα προς τον πρώτο στόχο, που είναι η πρωτιά στον Β' Όμιλο, ώστε να μπει με το απόλυτο των νικών στην επόμενη φάση του νέου Ομίλου των “6” και να πλησιάσει την είσοδο στην 4άδα και το πολυπόθητο μετάλλιο.

Η αποστολή αναμένεται εύκολη με τη Σλοβενία, ίσως και ευκολότερη απ' ότι ήταν στην πρεμιέρα με τη Γεωργία (20-6), όπως είπε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος, αρκεί η ομάδα να διατηρήσει το στάτους της. Γι αυτό, το καθοριστικό ματς αναμένεται να είναι αυτό με την Κροατία, για την 3η και τελευταία αγωνιστική του Ομίλου, την Πέμπτη (15/1, 21:30) κόντρα στην Κροατία.

Η ελληνική ομάδα έκανε σήμερα την τελευταία προπόνηση πριν από τον αγώνα. Στη διάθεση του προπονητή θα είναι ο Αριστείδης Χαλυβόπουλος, που εξέτισε την ποινή του, ενώ η κατάσταση του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, ο οποίος ξεπερνά την ίωση, θα εκτιμηθεί την τελευταία στιγμή.

Στον άλλον αγώνα της 2ης αγωνιστικής του Β' Ομίλου θα παίξουν αύριο Τρίτη (13/1) στις 13:45, Γεωργία - Κροατία.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Β' ΟΜΙΛΟΥ

1. ΚΡΟΑΤΙΑ (20-4) 3

2. ΕΛΛΑΔΑ (20-6) 3

3. ΓΕΩΡΓΙΑ (6-20) 0

4. ΣΛΟΒΕΝΙΑ (4-20) 0

Δείτε όλο το πρόγραμμα της διοργάνωσης ΕΔΩ.

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

2.9.1999 Φλωρεντία, ΕΛΛΑΔΑ - ΣΛΟΒΕΝΙΑ 9-5

ΕΛΛΑΔΑ (Κούλης Ιωσηφίδης): Ρέππας, Δεληγιάννης (τερματοφύλακες), Λούδης 1, Μάζης 1, Μαυρωτάς, Καϊάφας, Λοράντος 2, Θωμάκος, Χατζηθεοδώρου 3, Γεωργαράς Μ., Καλακόνας, Δάνδολος Κ., Κοκκινάκης, οΠλατανίτης 1, Αφρουδάκης Γ. 1.

9.6.2003 Κράνι, ΕΛΛΑΔΑ - ΣΛΟΒΕΝΙΑ 11-10

ΕΛΛΑΔΑ (Σάντρο Καμπάνια): Ρέππας, Δεληγιάννης (τερματοφύλακες), Λούδης, Ψύχος, Μάζης, Σχίζας, Σάντα 4, Χατζηθεοδώρου 1, Θωμάκος 3, Καλακόνας 2, Αφρουδάκης Χρ., Θεοδωρόπουλος 1, Τσίκλος, Αφρουδάκης Γ., Βλοντάκης Αντ.

2.9.2006 Βελιγράδι, ΕΛΛΑΔΑ - ΣΛΟΒΕΝΙΑ 19-6

ΕΛΛΑΔΑ (Σάντρο Καμπάνια): Ρέππας, Πρωτονοτάριος (τερματοφύλακες), Μάζης 1, Κοκκινάκης, Μιτελούδης 2, Κόχειλας Νικ. 1, Μυλωνάκης 3, Αφρουδάκης Χρ. 5, Ντόσκας 1, Φουντούλης Ι. 1, Φουντούλης Γ., Μιράλης, Αφρουδάκης Γ. 3, Χατζηδάκης 2, Δήμου Κ.